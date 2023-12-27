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Teknoloji Tesla fabrikasında şok! Robot, mühendise saldırdı
Teknoloji

Tesla fabrikasında şok! Robot, mühendise saldırdı

Yeniakit Publisher
2023-12-27 23:52:00 - 2023-12-27 23:59:38
Tesla fabrikasında şok! Robot, mühendise saldırdı

ABD’nin Texas eyaletindeki Tesla fabrikasında 2021 yılında bir robotun mühendise saldırdığı ve yaralanmasına yol açtığı ortaya çıktı.

ABD’nin Texas eyaletindeki Tesla fabrikasında 2021 yılında bir robotun mühendise saldırdığı ve yaralanmasına yol açtığı ortaya çıktı.

ABD'nin Texas eyaletinin başkenti Austin'de elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın fabrikasında üretim robotlarından birinin bir yazılım mühendisine saldırdığı açıklandı. Kasım 2021'de meydana gelen olayda, araba parçalarını montajlamak için tasarlanan robotun mühendisi sıkıştırdığı, metal 'pençelerini' mühendisin sırtına ve kollarına sapladığı, zeminde kan izleri oluştuğu belirtildi.

Olaya ilişkin yayınlanan bir raporda, mühendisin robottan kurtulmaya çalıştığı sırada bir çalışanın robotun "durdurma" düğmesine bastığı ifade edildi. Robotun etkisiz hale gelmesinin ardından bulunduğu alandan yuvarlanıp düşen mühendisin sol elinde "açık bir yara" oluştuğu aktarıldı.

Yaralanan mühendisin olayın ardından işten izin almadığı ve çalışmaya devam ettiği kaydedildi. Öte yandan, Tesla’dan konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı.
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