  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi TESK'ten "ustalık belgesi" olmadan çilingirlik yapanlara karşı uyarı
Ekonomi

TESK'ten "ustalık belgesi" olmadan çilingirlik yapanlara karşı uyarı

Yeniakit Publisher
2020-11-06 10:36:51 -
TESK'ten "ustalık belgesi" olmadan çilingirlik yapanlara karşı uyarı

ANKARA (AA) - Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, ustalık belgesi olmadan ikinci bir iş olarak anahtarcılık ve çilingirlik yapanların güvenlik zafiyetlerine neden olabileceğini belirterek, "Vatandaşlarımız ev ve iş yerlerinin kilit değişiminde ve anahtar çoğaltma işlemlerinde mutlaka Oda kaydı olan, ustalık belgesi bulunan anahtarcı esnafını tercih etmeli." ifadesini kullandı.

Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, işin ehli olmayan kişiler tarafından verilen çilingirlik hizmetlerinin, meslek erbabının en büyük sorunu olduğunu bildirdi.

Vatandaşların ev ve iş yerlerinin kilit değişiminde ve anahtar çoğaltma işlemlerinde mutlaka Oda kaydı olan, ustalık belgesi bulunan ve işini layıkıyla yapan anahtarcı esnafını tercih etmesi gerektiğini belirten Palandöken, "Özellikle internet üzerinden ulaştıkları, mobil çalışarak kilit değiştirenlere ya da ek iş olarak anahtarcılık yapanlara itibar edilmemeli. Öte yandan, ek faaliyet olarak kayıt dışı anahtarcılık ve çilingirlik yapanlara yönelik denetimler artırılmalı." uyarısında bulundu.

Palandöken, anahtar çoğaltma makinelerinin, mesleği yapanlara zimmetli olarak verilmesi gerektiğini de kaydetti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Donald Trump: Sahtekarlığı durdurun
Dünya

Donald Trump: Sahtekarlığı durdurun

ABD'de başkanlık yarışının Başkan Donald Trump mı Joe Biden mı kazandığı belirsizliği devam ediyor. Seçim sonuçlarının ilk anlarında Trump b..
Nefes kesen görüntüler paylaşıldı! Ermenistan ordusuna ait kışla imha edildi
Dünya

Nefes kesen görüntüler paylaşıldı! Ermenistan ordusuna ait kışla imha edildi

Dağlık Karabağ'ı işgalden kurtarmak için başlattığı askeri operasyonları başarılı bir şekilde yürüten Azerbaycan, Ermenistan ordusuna ait bi..
ABD Başkanı Trump'tan yeni açıklama
Dünya

ABD Başkanı Trump'tan yeni açıklama

ABD'de seçim yarışı kızışıyor. Biden'ın 'zafer' açıklamasının ardından ABD Başkanı Donald Trump son dakika açıklamalarda bulundu. Seçime müd..
Satılık 2013 model Audi Q3
Satılık 2013 model Audi Q3

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay