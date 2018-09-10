TESK’ten ticari akaryakıt talebi
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, enflasyonda yaşanan artışın en büyük sebeplerinden birinin, akaryakıta ve ulaştırma sektörüne yapılan zamlar olduğunu bildirdi.10 Eylül 2018 Pazartesi 10:05
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Taksici, dolmuşçu, kamyoncu, halk otobüsçü ve minibüsçü gibi tüm taşımacı esnafının kullandığı akaryakıt ürünlerine çiftçilerde olduğu gibi ticari akaryakıt uygulaması getirilmeli. En kötü ihtimalle akaryakıttaki ÖTV kaldırılmalı” açıklamasında bulundu.
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