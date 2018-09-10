TESK’ten ticari akaryakıt talebi

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Taksici, dolmuşçu, kamyoncu, halk otobüsçü ve minibüsçü gibi tüm taşımacı esnafının kullandığı akaryakıt ürünlerine çiftçilerde olduğu gibi ticari akaryakıt uygulaması getirilmeli. En kötü ihtimalle akaryakıttaki ÖTV kaldırılmalı” açıklamasında bulundu.