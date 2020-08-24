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Ekonomi TESK'ten "Okul Gıdası" logosuna erteleme talebi
Ekonomi

TESK'ten "Okul Gıdası" logosuna erteleme talebi

Yeniakit Publisher
2020-08-24 12:36:02 -
TESK'ten "Okul Gıdası" logosuna erteleme talebi

ANKARA (AA) - Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, 7 Eylül'de uygulamaya alınması planlanan "Okul Gıdası" logosunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını süreci dikkate alınarak 2023'e ertelenmesi talebinde bulundu.

Palandöken, yazılı açıklamasında, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel okullarla kurumların bünyesinde faaliyet gösteren kantin, kafeterya, büfe, çay ocağı gibi işletmelerde satışa sunulacak hazır ambalajlı gıdaların etiketi üzerinde "Okul Gıdası" logosunun yer alması kararının, esnafların mevzuat hükümlerine uyum sağlaması için 7 Eylül'e ertelendiğini anımsattı.

Kovid-19 salgını süreci göz önüne alınarak, uygulamaya geçişin yeniden ertelenmesini talep eden Palandöken, "Pandemi sürecinde kantinci esnafımız ve firmalar henüz hazırlıklarını tamamlayamadı. Piyasada Okul Gıdası logolu ürünlere ulaşmanın zorluğu göz önünde bulundurularak yaşanacak mağduriyetin önlenmesi için Okul Gıdası logosu en az 3 yıl ertelenmeli." ifadelerini kullandı.

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