TESK’ten kayıt dışılığın önlenmesi çağrısı

Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada kayıt dışı çalışanların hem esnafa hem de devlete büyük zarar verdiğine işaret etti. Son 2 yılda toplam 649 bin 585 denetimde 66 bin 835 kişinin tespit edilerek vergi mükellefi yapıldığını hatırlatan Palandöken, şunları kaydetti: “Kayıt dışı fakat esnaf gibi çalışanlar var. Seyyar tezgahlarla merdiven altı üretim ve satış yapanlar, ucuz iş gücü nedeniyle kaçak işçi çalıştıran, kaçak işçi olarak çalışan kişiler de var. Bu kişiler, kazancının tamamı ceplerine kaldığı gibi vergisini veren esnafımızın ekmeğini bölerken, devletimize de milyarlarca lira vergi geliri kaybına neden oluyor. Kayıt dışılık zaman kaybedilmeden engellenmeli.”