  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi TESK’ten kayıt dışılığın önlenmesi çağrısı
Ekonomi

TESK’ten kayıt dışılığın önlenmesi çağrısı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, son 2 yılda 66 bin 835 kişinin vergi mükellefi yapıldığını belirterek, “Kayıt dışı çalışan kişiler, vergisini veren esnafımızın ekmeğini bölerken, milyarlarca lira vergi geliri kaybına neden oluyor. Kayıt dışılık zaman kaybedilmeden engellenmeli” ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2020-10-11 02:53:00 -
TESK’ten kayıt dışılığın önlenmesi çağrısı

Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada kayıt dışı çalışanların hem esnafa hem de devlete büyük zarar verdiğine işaret etti. Son 2 yılda toplam 649 bin 585 denetimde 66 bin 835 kişinin tespit edilerek vergi mükellefi yapıldığını hatırlatan Palandöken, şunları kaydetti: “Kayıt dışı fakat esnaf gibi çalışanlar var. Seyyar tezgahlarla merdiven altı üretim ve satış yapanlar, ucuz iş gücü nedeniyle kaçak işçi çalıştıran, kaçak işçi olarak çalışan kişiler de var. Bu kişiler, kazancının tamamı ceplerine kaldığı gibi vergisini veren esnafımızın ekmeğini bölerken, devletimize de milyarlarca lira vergi geliri kaybına neden oluyor. Kayıt dışılık zaman kaybedilmeden engellenmeli.”

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Deniz Gezmiş’in ismini vermişlerdi… Tepkilerin ardından CHP'li belediyeden geri adım
Siyaset

Deniz Gezmiş’in ismini vermişlerdi… Tepkilerin ardından CHP'li belediyeden geri adım

Komünist banka soyguncusu Deniz Gezmiş’in ismini bir parka veren CHP'li Ataşehir Belediyesi, gelen tepkilerin ardından geri adım attı. Söz k..
Profilo'nun kurucusu Jak Kamhi'den 'Türkiye' vasiyeti! Erdoğan devreye girdi
Gündem

Profilo'nun kurucusu Jak Kamhi'den 'Türkiye' vasiyeti! Erdoğan devreye girdi

Hürriyet yazarı Fatih Çekirge, Türkiye'nin önde gelen şirketlerinden Profilo'nun kurucusu Jak Kamhi'nin ölümüyle ilgili bir detayı okurların..
Başkan Çebi ve Sergen Yalçın kötü gidişatı konuştu
Spor

Başkan Çebi ve Sergen Yalçın kötü gidişatı konuştu

Gençlerbirliği maçı sonrası, “Her şeyin sorumlusu ben değilim. Bazı şeyleri TV’den öğreniyorum” diyen Teknik Direktör Sergen Yalçın ve yönet..
Satılık 2013 model Audi A4
Satılık 2013 model Audi A4

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay