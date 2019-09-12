TESK'ten "kadın esnaf" açıklaması

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, ülkenin hedeflenen gelişmişlik düzeyine ulaşmasında kadın iş gücünün büyük önem taşıdığını belirterek, "Kadın esnaf ve sanatkarlarımızın oranı 8 ayda yüzde 16,30'dan yüzde 16,47'ye yükseldi. 8 ayda 7 bin kadın esnaf kazandık." ifadesini kullandı.

Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Gazetesi'nde yayınlanan ilanlara göre bu yılın başında 285 bin 812 olan kadın esnaf ve sanatkar sayısının 7 bin 349 artışla 293 bin 161'e ulaştığını bildirdi. Böylece kadın esnaf ve sanatkar oranının 8 ayda yüzde 16,30'dan yüzde 16,47'ye yükseldiğini belirten Palandöken, "8 ayda 7 bin kadın esnaf kazandık. Kadınlarımızın esnaflık yaparak ekonomik bağımsızlık elde etmeleri, ülkemizin kalkınması ve hak ettiğimiz gelişmişlik düzeyine ulaşmamız için büyük önem arz ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kadın esnaf ve sanatkar sayısındaki artışın sevindirici olduğunu ancak yeterli olmadığını vurgulayan Palandöken, şunları kaydetti:

"Sicil kayıtlarımıza göre kadınlarımız en fazla bakkal, büfe ve market işletmeciliğini tercih ediyor. Lokantacılık, kadın kuaförlüğü, pazarcılık ve konfeksiyonculuk da kadınlarımızın en fazla tercih ettiği meslek kolları olarak ön sıralarda yer alıyor. Kadın esnaf ve sanatkarlarımızın artışı teşkilatımızın yanı sıra ülkemizin kalkınması açısından da sevindirici ancak yeterli değil. Kadınlarımızın ekonomiye daha fazla katkı sağlaması için çalışmalarımız sürüyor."

KAYNAK:AA