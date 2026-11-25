Almanya'da kamu borcunun hızla artması ve hükümetin milyarlarca avroluk yeni borçlanma planı ülkede tartışmalara neden oldu.

Alman Stern dergisi, Florian Schillat imzalı analizinde Almanya'nın büyüyen borç yükünü, artan faiz maliyetlerini ve ülkenin karşı karşıya olduğu ekonomik riskleri mercek altına aldı.

ALMANYA'NIN BORCU 3 TRİLYON AVROYA DAYANDI

Berlin'deki hükümet mahallesinde bulunan ve ülkenin borç miktarını anlık olarak gösteren borç saati, 2,8 trilyon avroyu aştı.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz liderliğindeki koalisyon hükümeti ise yalnızca 2027 yılında yaklaşık 210 milyar avroluk yeni borçlanmaya gitmeyi planlıyor.

Stern, Almanya'nın borç yükünün ülke ekonomisinden daha hızlı büyüdüğünü yazdı.

MERZ'İN GEÇMİŞTEKİ SÖZLERİNİ HATIRLATTILAR

Alman dergisi, Merz'in henüz muhalefet lideri olduğu Şubat 2025'te, bugün koalisyon ortağı olan Sosyal Demokrat Partiye (SPD) yönelik eleştirilerini de hatırlattı.

Merz o dönemde, "Sosyal Demokratların iyi bildiği şey borç yapmak, vergi toplamak ve devlet harcamalarını sürekli artırmaktır" demişti.

HER BEŞ VERGİ AVROSUNDAN BİRİ FAİZE GİDECEK

Almanya Federal Maliye Bakanlığı verilerine göre ülkenin kamu borcunun gayrisafi yurt içi hasılaya oranı 2026 yılında yüzde 62,8 seviyesinde bulunuyor. Ancak bu oranın 2030'a doğru yüzde 80'e yaklaşması bekleniyor.

Alman Ekonomi Enstitüsünün (IW) hesaplamalarına göre 2030 yılında Almanya'da yaklaşık 81 milyar avro faiz ödemelerine ayrılacak.

VERGİ GELİRLERİ HARCAMALARI KARŞILAMAYA YETMİYOR

Almanya'nın cuma günü Federal Meclis'te kabul edilmesi planlanan 2027 yılı bütçesinde, özel fonlar hariç yaklaşık 560 milyar avroluk harcama öngörülse de vergi ve diğer gelirler planlanan harcamaları karşılamaya yetmiyor.

Koalisyon hükümeti, çekirdek bütçe kapsamında yaklaşık 123 milyar avroluk borçlanmaya gitmeyi planlıyor. Altyapı ve Alman Silahlı Kuvvetleri için oluşturulan özel fonlarla birlikte 2027 yılı için öngörülen toplam yeni borçlanma 210 milyar avroya ulaşmış durumda.

ALMANYA HER DAKİKA 400 BİN AVRODAN FAZLA BORÇLANACAK

Hükümetin borçlanma planına muhalefetten de tepkiler geldi.

Almanya için Alternatif (AfD) Partisinin bütçe uzmanı Michael Espendiller, federal hükümetin her dakika 400 bin avrodan fazla borçlanacağını hesapladı.

Sol Parti'den Dietmar Bartsch hükümetin planını "borç çılgınlığı" olarak nitelendirirken Yeşiller Partili Sebastian Schafer ise hükümetin bütçe yerine "temeli olmayan eğri büğrü bir tahta baraka" sunduğunu söyledi.

PEKİ ALMANYA İFLAS EDEBİLİR Mİ?

Stern, artan borç yüküne rağmen Almanya'nın şu aşamada bir devlet borç krizinden uzak olduğunu yazdı.

Almanya'nın uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları nezdinde en yüksek kredi notu olan AAA'yı koruduğunu hatırlatan dergi, bu sayede Berlin yönetiminin uygun koşullarda borçlanabildiğini aktardı:

"Bu sayede devlet ucuza borçlanabiliyor. Ancak muhtemel bir not indirimi yeni kredileri pahalılaştırabilir, bütçeye ek yük getirebilir ve hükümet mahallesindeki borç saatinin çok daha hızlı tıkırdamasına yol açabilir."