TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi ziyaret gerçekleştirdiği Avustralya'nın Sydney kentinde Gelibolu Türk Kültür Vakfı ve Gençlik Merkezini ziyaret ederek Türk toplumu temsilcileriyle bir araya geldi.

Buradaki konuşmasında Kurtulmuş, MIKTA 12. Parlamento Başkanları Toplantısı'na katılmak üzere geldikleri Avustralya'da resmi temaslarda bulunduklarını dile getirdi. Kurtulmuş, Sydney'de Türkiye'den çok uzakta Türk toplumunun temsilcileriyle böylesi bir toplantıda bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Türkiye'nin yurt dışında fevkalade güzel bir diasporasının bulunduğunu belirten Kurtulmuş, bu diaspora içerisinde "millet varlığı"nın da bulunduğuna dikkati çekti. Kurtulmuş, Türkiye'yi seven, Türkiye'nin hayrını isteyen ve Türkiye ile gönlü birlikte olan dost ve akraba halkları "millet varlığı" olarak tanımladıklarını belirterek, Türk toplumunun yaşadıkları ülkelerde sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını değil, Türkiye'nin millet varlığını da temsil ettiğini söyledi.

Avustralya ile aradaki mesafeye rağmen tarihten gelen bir dostluk köprüsünün bulunduğunu ifade eden Kurtulmuş, Avustralya ile aynı zamanda en üst düzeyde ilişki ve işbirliğinin, birçok platformda müttefikliğin bulunduğuna dikkati çekti.

"Bizim derdimiz ülkelerimiz arasındaki ilişkileri, köprüleri güçlendirip yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın taleplerinin ve sıkıntılarının giderilmesini temin etmektir." diyen Kurtulmuş, Avustralya'da fevkalade güçlü bir Türk toplumunun bulunduğunu görmekten duyduğu memnuniyeti de ifade etti.

Kurtulmuş, "Devletin bütün kurumlarıyla yanınızdayız. Büyükelçimizin kapısı, başkonsolosumuzun kapısı sabah akşam ne zaman ihtiyaç olursa sonuna kadar açıktır. Kurumlarımızın buradaki varlığı sizlerin yere daha güçlü basmanızı sağlayacak olan hususlardır. Bunun için gayretle mücadele ediyoruz." diye konuştu.

"TÜRKİYE HER ALANDA DÜNYA MİLLETLERİYLE YARIŞABİLECEK BİR NOKTAYA HIZLA GELMEKTEDİR"

Türkiye'nin artan bir ivmeyle dünya ulusları arasında üstün bir noktaya doğru gittiğini vurgulayan Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Cumhuriyetimizin bir asrını geride bıraktık. Bu bir asrın içerisinde nice büyük kazanımlar elde ettik, nice zor günlerden geçtik, nice ağır bedeller ödedik. Ama sonuç itibarıyla birinci asrın sonuna geldiğimizde bugün Türkiye bambaşka bir yerdedir. Önümüzdeki dönemin, ikinci asrının, Türkiye'nin yüzyılı olduğunu ve önümüzdeki asrın her alanda Türkiye için yıldız gibi parlayacağımız bir dönemin başlangıcı olduğunu ifade etmek istiyorum. Türkiye'nin yurttaşı olduğum için değil, taraflı bir şekilde değil, objektif şartlarla dünya sistemindeki gelişmeleri değerlendirdiğimizde, önümüzdeki dönemde parlayan yıldız olacak nadir ülkelerden birisi Türkiye'dir. Türkiye, başta yüksek teknolojiler olmak üzere savunma sanayisinde büyük bir atılımın içerisindedir. Türkiye her alanda dünya milletleriyle yarışabilecek bir noktaya hızla gelmektedir.”

Kurtulmuş, dünyada havacılık bakımından önemli bir aşama olarak kaydedilen insansız savaş uçağı KIZILELMA'nın başarıyla tamamlanan kabul testlerinin ardından güvenlik güçlerinin envanterine girmiş olmasının önemli bir gelişme olduğunu belirterek, "Türkiye ekonomide, askeri alanda, sivil savunmada, sivil teknolojilerde, eğitimde, diğer alanlarda her geçen gün biraz daha ilerlemektedir." dedi.

"BU KAPI, BARIŞA, KARDEŞLİĞE AÇILAN KAPIDIR"

Dünya sistemindeki alt üst oluşlar, özellikle bölgedeki büyük karışıklıklar göz önünde bulundurulduğunda, Türkiye'nin yapması gereken en önemli işlerden birisinin iç kalesini tahkim etmek olduğunu söyleyen Kurtulmuş, değerlendirmesini şöyle sürdürdü:

"Türkiye, Cumhuriyet tarihimizin ikinci asrının en büyük projesi olarak gördüğümüz Terörsüz Türkiye meselesinde büyük mesafe katetmiştir. 'Cumhuriyetin ilk asrının en büyük sorunu neydi?' dersem herhalde istisnasız hepimiz birinci sıraya terör meselesini koyarız. 100 yılın yaklaşık 50 yıla yakın bir süresi terörle geçmiş ve maalesef binlerce insanımız şehit olmuş, on binlerce insanımız hayattan koparılmış, Türkiye'nin trilyonlarca dolar parası terörle mücadeleye sarf edilmek zorunda kalmıştır. Maalesef Türkiye'nin terör dolayısıyla ayaklarına vurulan prangadan sadece Türkiye düşmanları kazanmıştır, Türkiye'nin hiçbir ferdi kazanmamıştır. Şimdi birinci asrın en büyük problemi olan terörü çözüyoruz ve inşallah ikinci asrımızın en büyük projesi olan Terörsüz Türkiye'yi inşa ediyoruz. Bu çerçevede çok büyük mesafeler alındı. Türk siyaseti üzerine düşen sorumluluğu yerine getirdi. Burada bulunan siyasi partilerin hepsi bu sürece canıyürekten büyük destek verdi. Meclisimizde 467 oyla kabul edilen yasa da aslında sizlerin, milletimizin, millet varlığının terörsüz Türkiye'ye verdiği desteğin açık bir göstergesidir."

TBMM Başkanı Kurtulmuş, terör örgütünün bütün unsurlarıyla silahlarını bırakması ve kendisini fiilen feshetmesiyle birlikte Türkiye'nin yeni bir döneme geçeceğini ifade ederek, "Terörsüz Türkiye'nin kurulmasıyla birlikte sadece Türkiye'nin değil, Irak'ın, Suriye'nin ve diğer bütün bölge ülkelerinin de terörsüz bir bölgeye doğru evrileceğini hep beraber göreceğiz, buna şahit olacağız. İşte bu çerçevede de güçlü büyük Türkiye'nin en önemli adımlarından birisi iç kaleyi tahkim etmektir. Nasıl siz burada 'hangi memlekettensin, hangi ırktansın' diye birbirinize sormuyorsanız ve bunların herhangi bir ayrışma vesilesi olmadığını biliyorsanız, aynı şekilde Türkiye'de de bütün bu farklı unsurların birlikte barış içinde, kardeşlik içinde yaşayacağı günleri hep beraber inşallah inşa edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Sultan Alparslan'ın torunlarıyla Selahaddin Eyyubi'nin torunlarını birbirinden ayırmaya hiç kimsenin gücünün yetmeyeceğini belirten Kurtulmuş, "Mesele sadece bir örgütün silahlarını bırakması değil. Mesele Türkiye'nin yaşadığı bu yarım asırlık sorunun tamamıyla çözülmesi, bir daha hiçbir Kürt gencinin zihninden dahi silahı eline alıp dağa çıkma düşüncesinin geçmeyeceği bir ortamı oluşturmaktır. Bunun yolu da dillerimizde barışı ve kardeşliği söylemek, bunun yolu da zaten tarihten beri var olan kardeşliğimizi yeniden bugünün ihtiyaçları çerçevesinde ortaya koyabilmektir." ifadelerini kullandı.

Kurtulmuş, Terörsüz Türkiye sürecinin, bir asır evvel emperyalist projenin dağıttığı halkları yeniden bir araya getirme hedefini de taşıdığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bir kapı açılmıştır. Bu kapı, barışa, kardeşliğe açılan kapıdır, açık söylüyorum, buna bazıları bozuluyorlar biliyorum, dağılan, parçalanan, ufalanan parçalarımızı yeniden toparlamak, bir araya getirmek ve yeniden bölge halklarını birlik beraberlik içerisinde güçlü bir şekilde yaşamalarını temin etmektir. Türkiye bunun öncüsü olacaktır. Onun için millet varlığından bahsettim. Hiç şüphesiz 86 milyon Türkiye Cumhuriyeti yurttaşımız bizler ana çekirdeği oluşturuyoruz ama bu çekirdek sadece kendisinden ibaret değil, dünyanın dört bir tarafında var olan kendisini bu millet varlığının bir parçası olarak gören halklardır. Orta Asya'nın içlerinden Afrika'nın güneyine kadar uzanan büyük coğrafyada inanın ki sizi gördüğü zaman ayağa kalkıp sarılacak, Türk bayrağını gördüğü zaman karşısında ihtiram duygularıyla hareket edecek yüz milyonlarca insan vardır. Dolayısıyla bu insanların da sorumluluğu bizlerin üzerinde, sizlerin üzerindedir. Allah birliğimizi dirliğimizi daim eylesin. Sizin buradaki varlığınız Türkiye'nin millet varlığının bütünleşmesine vesile olsun. İnşallah burada büyüttüğünüz evlatlarınızın, torunlarınızın, artık dördüncü neslin çok daha başarılı, çok daha güçlü olmasını Cenabıallah nasip etsin."

TBMM Başkanı Kurtulmuş, konuşmasının ardından Türk toplumunun gelişmesine katkı sunanlara plaketlerini verdi.