İngiltere Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan açıklamada 1950'li ve 1960'lı yıllarda Pasifik Okyanusu'ndaki adalarda yapılan nükleer silah testlerine katılan İngiliz askerlerinin yaşadıkları sağlık sorunlarına ilişkin gerçekleri öğrenme çabalarına hükümetin destek vereceği belirtildi.

Açıklamada, Başbakan Andy Burnham'ın kamuoyunda "Nükleer test gazileri" olarak tanınan grubun üyeleriyle bir araya geldiği ve başında eski Liverpool Piskoposu James Jones'un bulunduğu bir bağımsız inceleme komisyonu kurulacağı bilgisini paylaştığı kaydedildi.

Bu komisyonun yaklaşık 75 yıl önce başlayan nükleer denemelerin burada görev alan İngiliz askerleri ve aileleri üzerindeki etkisini inceleyeceği ifade edilen açıklamada, hükümetin de nükleer test gazilerinin anısını yaşatmak, bu konuda araştırmalara yardım etmek ve eğitim verilmesini sağlamak gibi adımlar atacağı da vurgulandı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Burnham, yürütülen kampanyanın sonunda karşılık bulduğunu aktararak, "Nükleer test gazileri ve aileleri gerçeklerin ortaya çıkmasını çok uzun süredir bekliyor. Komisyon, gerçeği ortaya çıkaracak." değerlendirmesinde bulundu.

Rütbelilere maske ve koruyucu ekipman verilirken askerlere ağızlarını yakalarıyla kapatmaları tavsiye edildi

BBC Newsnight'ın hazırladığı haber dosyası, çok sayıda eski askerin nükleer testlerde görev yaptıktan sonra yaşadığı sağlık sorunlarını ortaya koymuştu.

Bu sağlık sorunlarının daha sonra çocuklarına geçtiğini de savunan askerler, hiçbir koruyucu ekipman olmadan radyoaktif bulutların içinden geçen uçaklara bindirildiklerini, nükleer silah denemelerini ve patlamaları çıplak gözle izlediklerini, patlama sonrası oluşan radyoaktif serpintiye karşı koruyucu ekipman kullanmadıklarını ve kontamine olmuş alanlarda yaşadıklarını söylemişti.

Savunma Bakanlığının geçmişte defalarca reddettiği olayları yaşayan eski askerlerden John Morris, 1954'te görevli olduğu Pasifik Okyanusu'ndaki Christmas Adası'nda (Kiritimati) nükleer silah denemesi yapıldığını, o günden sonra kansere yakalandığını ve 4 aylık çocuğunu kaybettiğini açıklamıştı.

Brian Unthank adlı asker ise 1952'de 3 nükleer bomba testini koruyucu ekipman olmadan izledikten sonra birkaç kere cilt kanseri teşhisiyle tedavi gördüğünü anlatmıştı.

Babası testler sırasında görevde olan Barbara Quick ise nükleer testlerin etkisiyle kendisinin hiç çocuk sahibi olamadığını, kardeşlerinin de öldüğünü söylemişti. Quick, üst rütbelilerin koruyucu ekipman ve maske alabildiğini, ancak babası gibi rütbesizlere "Ağızlarını yakalarıyla kapatma ve patlama anında sırtlarını dönme" tavsiye edildiğini öne sürmüştü.

Yine babası Pasifik'teki nükleer testlerde görev alan Steve Purse ise radyasyonun etkisiyle engelli doğduğunu ve engeline teşhis konamadığını söylemişti.