TESK’ten gıda alışverişine taksit talebi

Palandöken, salgın sürecinde hem sosyal hem de ekonomik mücadelenin önem taşıdığını belirtti. Devletin bu konuda kredi ödemelerinde erteleme, kısa çalışma ödeneği ve ihtiyacı olana maddi yardım gibi desteklerle ekonomik adımlar attığını anımsatan Palandöken, bu zorlu dönemde hem bakkal hem de marketlerin üzerindeki ekonomik baskının azaltılmasının önemli olduğuna vurgu yaptı. Palandöken, “Evinden çıkmayan halkımız ve bu süreçte dükkanlarını kapatan tüm esnafımız ve hane halkını rahatlatmak için geçici süreyle bireysel kartlar için de gıda harcamalarına taksitlendirme imkanı değerlendirilmeli” açıklamasında bulundu.