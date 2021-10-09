Teşkilat'tan nefes kesen yeni tanıtım
TRT1'in sevilen dizisi Teşkilat'ın 17. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Aksiyon dolu sahneler tanıtıma damgasını vurdu.
Yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın, yönetmenliğini ise Yağız Alp Akaydın'ın üstlendiği TRT 1'in Milli İstihbarat Teşkilatı'nı (MİT) konu edinen Teşkilat dizisi, ikinci sezonuyla da büyük ilgi görüyor.
Yayın hayatına başladığı günden bu yana ilgiyle takip edilen yapımlar arasında yer alan Teşkilat'ın merakla beklenen 17. bölümünden 2. fragman yayınlandı.
Mete Başkan'ın yer almadığı fragmanda, eski eşini kaybeden ve psikolojik bir sınav veren Zehra'nın, ekipten ayrılmaya kararlı olduğu görüldü.
Öte yandan Yıldırım'ın, ''Kravatın çok güzelmiş ama fazla sıkma boğulursun'' sözlerine karşılık Halit Başkan'ın, ''Kravat tasmadan iyidir'' sözleri fragmana damga vurdu.
Fragmanın son sahnesinde ise Zehra ile konuşan Serdar'ın, ''Buradan dönüşün yok!'' sözleri dikkati çekti.