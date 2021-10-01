Teşkilat'tan bomba fragman! 'Ayrılık vaktim geldi'
TRT1'in MİT destekli dizisi Teşkiat'ta 16. bölüm 2. fragman yayınlandı. Fragmanda ekibin en iyi isimlerinden biri olan Zehra görevden affını istiyor.
Yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın, yönetmenliğini Yağız Alp Akaydın'ın üstlendiği TRT 1'in Milli İstihbarat Teşkilatı'nı (MİT) konu edinen Teşkilat dizisi, ikinci sezonuyla da büyük ilgi görüyor.
Yeni sezonda Turgut Tunçalp, Gürkan Uygun ve Hakan Boyav gibi ünlü isimleri kadrosuna katan Teşkilat, 3 Ekim Pazar günü 16. bölümüyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor.
Yayın hayatına başladığı günden bu yana ilgiyle takip edilen yapımlar arasında yer alan Teşkilat'ın merakla beklenen 16. bölümünden 2. fragman da yayınlandı.
Dizinin 16. bölümünde, Kemal'in ölümü Zehra'yı derinden etkileyecek. Deniz Baysal'ın hayat verdiği Zehra, eski eşinin ve çocuğunun babasının ölümünün acısını yaşayacak.
Zehra'nın psikolojik bir sınav vereceği yeni bölümde ekipten ayrılmak istemesi ise herkesi şaşırtacak. Yayınlanan fragmanda Zehra'nın, ''İstemeyerek de olsa bu kutsal vazifeden affımı kabul edin. Ayrılık vaktim geldi.'' sözleri dikkati çekti.