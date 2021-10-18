TRT 1'in ilgi gören dizilerinden Teşkilat, 18.bölümüyle ekranlara geldi. Dizide Zehra'nın kurtarılıp kurtarılmadığı merak edilmeye başlandı. Peki, Teşkilat Zehra kurtuldu mu?

Teşkilat'ta Zehra'yı kim kurtardı?

Teşkilat dizisinin yayımlanan 18. bölümünde Zehra’nın rehin alındığı ve işkenceye maruz kaldığı sahneler izleyicileri bir hayli heyecanlandırdı. Dizinin sonunda ise Zehra’yı kurtarmak için gizemli bir kişi ortaya çıktı. Söz konusu kişinin parmağında Türk bayrağı bulanan bir yüzük vardı. Esrarengiz kişinin kim olduğu, Zehra’nın kurtarılıp kurtarılmayacağı gelecek hafta ekranlara gelecek 19. bölümde netlik kazanacaktır.

Deniz Baysal kimdir?

Teşkilat dizisinde Zehra karakterini Deniz Baysal oynuyor. Deniz Baysal, 5 Nisan 1991 tarihinde İzmir Karşıyaka’da dünyaya geldi. İlk ve ortaokul öğrenimini Karşıyaka İlköğretim Okulu'nda tamamladı. Teğmen Ali Rıza Akıncı Anadolu Lisesi'nden mezun oldu. Anne ve babası, o henüz beş yaşındayken ayrılan ve annesiyle yaşayan Baysal, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Dış Ticaret bölümünü bitirdi.

10 yıl boyunca Karşıyaka Belediye Tiyatrosu'nda görev alan 27 yaşındaki güzel yıldız, ilk ekran deneyimini 2011 yılında başrollerini Bülent İnal ve Bergüzar Korel’in paylaştığı Bitmeyen Şarkı dizinde konuk oyuncu olarak yaşayan Baysal, ardından Derin Sular adlı dizide Nisan karakterini canlandırdı.

2014 yılında yayınlanan Kaçak Gelinler adlı dizide canlandırdığı Kainat karakteri ile yıldızı iyiden iyi parlamaya başlayan Baysal, son olarak Fazilet Hanım ve Kızları Söz ve Hizmetçiler dizisinde yer aldı.