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Medya Teşkilat'ta Türkiye'nin gizli silahı ilk kez gösterildi!
Medya

Teşkilat'ta Türkiye'nin gizli silahı ilk kez gösterildi!

TRT1 ekranlarında yayınlanan Teşkilat dizisinde, KARGU Döner Kanatlı Vurucu İHA Sistemi ilk kez gösterildi.

Yeniakit Publisher
2021-10-25 10:43:00 - 2021-10-25 11:15:40

Milli İstihbarat Teşkilatı konulu Teşkilat dizisi dün akşam 19. bölümüyle ekranlara geldi. Milyonları ekran başına kilitleyen dizi, yine aksiyon dolu sahneleriyle izleyicileri mest etti.

Yayın hayatına başladığı günden bu yana, Türk savunma sanayii ürünlerine yoğun bir şekilde yer veren dizinin bu bölümünde Türkiye'nin 'Gizli silahı' olarak adlandırılan yerli ve milli imkanlarla geliştirilen KARGU Döner Kanatlı Vurucu İHA Sistemi gösterildi.

Önceki bölümlerde sık sık yerli İHA ve SİHA'ların gösterildiği dizide, bu kez KARGU dikkat çekti. Hatırlanacağı üzere, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir de geçtiğimiz günlerde dizinin setine bir ziyaret düzenlemişti.

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