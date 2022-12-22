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Medya Teşkilat'ta beklenmedik ayrılık
Medya

Teşkilat'ta beklenmedik ayrılık

Üç sezondur ekranlarda seyirci ile buluşan Teşkilat dizisinin yeni bölümünde bir ayrılık yaşanacak.

Yeniakit Publisher
2022-12-22 15:30:00 -
Teşkilat'ta beklenmedik ayrılık

Teşkilat dizisi her hafta pazar akşamları TRT 1 ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Dizide Serdar karakterine hayat veren Çağlar Ertuğrul’un kadrodan ayrılmasının ardından yeni sezonda Murat Yıldırım Teşkilat’a katıldı.

Oyuncuları arasında Deniz Baysal, Murat Yıldırım, Serdar Yeğin, Yunus Emre Yıldırımer gibi isimler yer aldığı diziye üç yıldır kadroda bulunan bir isim veda etti.

Kötü haberi verdi

TV 100’den Birsen Altuntaş’ın haberine göre Teşkilat’ta Sermet karakterini oynayan Atılay Uluışık birinci bölümden beri kadrodaydı.

Uluışık diziden ayrıldı.

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