Teşkilat'ta aylar sonra görüldü! Dizi hayranları gözlerine inanamadı
TRT1'de ekranlara gelen Teşkilat dizisinde heyecan fırtınası her geçen hafta artarken Mesut Akusta, fenomen yapıma resmen geri dönüş yaptı.
TRT1 ekranlarında reyting rekorları kıran Teşkilat'ta beklenen oldu. Sağlık sorunları nedeniyle diziye bir süre ara veren Mesut Akusta fenomen yapıma geri döndü.
Yeni sezonda dört bölüm olmayan Mesut Akusta 19. Bölüm itibariyle dizide sonunda görüldü.
Mete Başkanı gören dizi hayranları sevinceboğuldu.
Konuyla ilgili yorumlarda bulunan Teşkilat hayranları “Tüylerim diken diken oldu. Çok sevindim. Mete Başkanı görünce gözlerim doldu. İyi ki geri döndün” ifadelerini kullandı.