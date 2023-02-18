Teşkilat'ın yapımcısından deprem sonrası için dev hamle! Helal olsun...

TRT'nin rekortmen dizisi Teşkilat'ın Yapımcısı Burak Sağyaşar, diğer dizi ve film yapımcıları ile birlikte deprem bölgesine okul yaptıracaklarını açıkladı.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ilimizin etkilendiği iki büyük depremin ardından deprem bölgesine yardımlar devam ediyor. Dizi ve film setleri için araya gidilmiş ve teknik malzemeler deprem bölgelerine iletilmişti. Akşam'a göre; Dizi ve film yapımcılarından yeni bir adım daha geldi.

Son olarak Şahmaran ve Aldatmak dizilerinin de yapımcılığını yapan Tims&B yapımın sahibi yapımcı Burak Sağyaşar, yapımcı arkadaşları ile beraber deprem bölgesine okul yaptıracaklarını açıkladı.