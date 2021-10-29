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Medya Teşkilat oyuncusu yeni dizi ile anlaştı
Medya

Teşkilat oyuncusu yeni dizi ile anlaştı

TRT1'de reyting rekorları kıran Teşkilat dizisinde Tövbekar karakteri ile karşımıza çıkan Hakan Boyav yeni bir proje ile anlaştı.

Yeniakit Publisher
2021-10-29 16:23:00 -
Teşkilat oyuncusu yeni dizi ile anlaştı

MİT konulu Teşkilat dizisine Gürkan Uygun ile katılan Hakan Boyav harika bir performans sergiliyor.

Teşkilat dizisinde Tövbekar karakteri ile karşımıza çıkan Hakan Boyav, Biz Kimden Kaçıyorduk Anne isimli diziye katıldı. Kurtlar Vadisi ve son olarak Maraşlı’da rol alan Hakan Boyav, dizide konuk oyuncu olarak rol alacak. Yani diziden ayrılmıyor. Tövbekar karakterinin dizide uzun süreli rol alacağına kesin gözüyle bakılıyor.

Öte yandan aynı diziye, gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde İskender Büyük karakterini oynayan Musa Uzunlar da katıldı.

Perihan Mağden'in aynı adlı romanından uyarlanan 8 bölümlük Biz Kimden Kaçıyorduk Anne dizisinin çekimleri Kapadokya'nın ardından Antalya'da sürüyor.

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