Teşkilat final mi yaptı, bitti mi? Teşkilat dizi oyuncuları neden ayrıldı! Teşkilat yeni bölüm yok mu, neden yok? Teşkilat sezon finali mi yapacak, tamamen bitiyor mu?

Başarılı isimlerin vedasının ardından kadrosunu iyice güçlendiren dizi reytinglerde de zirvede yerini koruyor. TRT 1 ekranlarının büyük ilgi gören dizisi 'Teşkilat' beklenmedik bir ayrılık haberiyle gündeme geldi. Çağlar Ertuğrul Teşkilat dizsinin yeni sezonunda oynamayacağın açıklamıştı. Dizide Zeynep karakteriyle çok sevilen Hande Dilan Hancı'nın diziye veda edeceği iddiası seyircileri son derece şaşırttı. Son dönemde kulislerde bu iddia kulaktan kulağa gezerken seyirciler böyle bir vedanın yaşanıp yaşanmayacağını merak ediyor. Teşkilat bu Pazar günü yayınlanmayacak mı? Teşkilat haftaya Pazar mı olacak? Teşkilat, Tims&B Productions imzalı, ilk bölümü 7 Mart 2021 tarihinde yayımlanan, Milli İstihbarat Teşkilatı'nda çalışan özel bir ekibin iş hayatı ile birlikte özel hayatını da konu edinen aksiyon, istihbarat ve dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Bu hafta Teşkilat var mı, yok mu, neden yok? 27 Kasım Teşkilat dizisi yeni bölümü yok mu, neden yok? Teşkilat yeni bölüm bu Pazar mı haftaya mı?

Ekranların sevilen dizileri arasında yer alan Teşkilat bu hafta yayın akışında olmayınca sezon finaline mi gitti merak edildi.

TEŞKİLAT YENİ BÖLÜM BU HAFTA VAR MI, YOK MU, NEDEN YOK?

Milli İstihbarat Teşkilatı'nı konu edinen Teşkilat dizisi normalde her hafta Pazar günü ekranlara geliyor. Fakat 27 Kasım Pazar günü Teşkilat dizisi yerine Dünya Kupası maçlarından "Hırvatistan-Kanada" ve "İspanya-Almanya" maçları olacak. Dünya Kupası 2022 maçlarından dolayı bu hafta Pazar günü Teşkilat yayınlanmayacak.

TRT 1'in 27 Kasım Pazar yayın akışı şu şekilde:

16:00 - 2022 Dünya Kupası Grup Eleme Maçları "Belçika-Fas"

18:00 - Ana Haber

19:00 - 2022 Dünya Kupası Grup Eleme Maçları "Hırvatistan-Kanada"

21:00 - Kupa Saati

22:00 - 2022 Dünya Kupası Grup Eleme Maçları "İspanya-Almanya"

00:00 - Türk Sineması "Kovan"

TEŞKİLAT YENİ BÖLÜM HAFTAYA MI OLACAK?

Dizinin yeni bölümünün diğer hafta Pazar günü yayınlanması bekleniyor. Bu Pazar Dünya Kupası maçları nedeniyle dizi yayın akışında yer almadı.

TEŞKİLAT KONUSU NE?

Teşkilat dizisi, ülkesi için kendi hayatlarından vazgeçip kalabalıkların içinde görünmez olmaları gereken bir görevi kabul ederek, "yer altına" inen yedi vatan sevdalısının hikâyesini ele almaktadır.

TEŞKİLAT OYUNCULARI KİMLER? (YENİ KADRO 2022-2023)

Deniz Baysal Yurtcu : Zehra Balaban

Serdar Yeğin : Uzay Çelenkli

Ahmet Uğur Say : Gürcan Yücesoy

Atılay Uluışık : Sermet

Gürkan Uygun : Yıldırım Koral / Efkar

Turgut Tunçalp : Halit Gür

Murat Yıldırım : Ömer Atmaca

Yunus Emre Yıldırımer : Korkut

Levent Can : David Hartley

Yunus Narin : Francis Hoffmanner

NE OLMUŞTU?

3 sezonluk macerasında pek çok vedaya tanık olan Teşkilat dizisinde üzücü bir ayrılık daha yaşanması bekleniyor. Son dönemin en iyi dizilerinden birisi olma başarısını sağlayan Teşkilat dizisinin son bölümlerinde bomba gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Dizide aksiyon üst düzeyde sürerken bir veda yaşanacağı iddiası izleyenleri şok etti. Söylentilere göre, dizide Zeynep karakteriyle ön plana çıkan Hande Dilan Hancı Teşkilat dizisine veda ediyor.

3. SEZONA BOMBA BİR GİRİŞ YAPTI

Teşkilat dizisi 3. sezonunda kadrosuna kattığı bomba isimlerle yoluna devam ediyor. Kadrosunu iyice güçlendiren dizi reytinglerde de zirvede yerini aldı.

BOMBA VEDA İDDİASI

Dizide Zeynep karakteriyle çok sevilen Hande Dilan Hancı'nın diziye veda edeceği iddiası seyircileri son derece şaşırttı.

GÖZLER ORADA...

Son dönemde kulislerde bu iddia kulaktan kulağa gezerken seyirciler böyle bir vedanın yaşanıp yaşanmayacağına odaklandı.

HANDE DİLAN HANCI KİMDİR?

Hande Dilan Hancı, 1990 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Yaylı Çalgılar ve Viyola bölümü mezunu olan Hancı, aynı zamanda Akdeniz Üniversitesi'nde Pedagojik Formasyon eğitimi de almıştır.

Fransa'da 2007 yılında düzenlenen "ANSA Canetti Müzik Festivali'nde Yaylı Çalgılar Yarışması Solo Viyola birincisidir.

Öte yandan TRT'nin sevilen dizisi Teşkilat'ın ardından bu sefer de 'Sipahi' adlı yeni bir Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) dizisi geliyor. Dizide MİT kahramanlarının Türkiye'ye yönelik tehditleri bir bir ortadan kaldırmasının hikayesi aktarılacak. Milli savunma hamleleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı'na ilişkin diziler, son dönemde revaçta olmaya başladı. Özellikle TRT ekranlarında yayınlanan Teşkilat dizisinin büyük bir etki yaratmasının ardından bu sefer de Show TV'den bir hamle geldi. Show TV'de Sipahi adlı yeni bir MİT dizisi yayınlanacak.

Teşkilat yapımcısından diziye tepki gelmişti

Milli İstihbarat Teşkilatı'nı konu edinen Teşkilat dizisine benzer bir yapım yakında Show Tv'de ekranlara gelecek. Teşkilat'ın yapımcısı Burak Sağyaşar, sosyal medya hesabından yaptığı “Taklit nedir, nasıl yapılır?” paylaşımla büyük ses getirdi.

BAŞROLÜNDE KAAN YILDIRIM VAR

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın yetiştirdiği en yetenekli ajanlardan Korkut Ali Türkoğlu (Kaan Yıldırım) ve kahraman istihbaratçıların gerçekleştirdiği operasyonları konu alan diziden ilk görüntüler yayınlandı. Türkiye'ye yönelik tehditleri büyük fedakarlıklarla engelleyen MİT ajanlarının hikayesini anlatan Sipahi, prodüksiyonuyla da dikkat çekti.

TÜRKİYE'YE YÖNELİK TEHDİTLER ELE ALINACAK

Dizinin konusuna gelince; Batı'nın karanlık güçlerinin desteklediği 'Manager' yapılanması, Türkiye için açık tehdit haline gelmiştir. Türkiye'de kaos yaratacak, halkı korku ve paniğe sevk edecek kanlı terör eylemleri gerçekleşmektedir. Türk ekonomisi çeşitli sınavlardan geçmekte, Metavarse, dark web, kripto iletişim sistemleri ve internet sistemleri üzerinden ülkenin en hassas noktaları siber saldırılara uğramaktadır.

TEHLİKELERİ TEK TEK ORTADAN KALDIRACAKLAR

Bu karmaşık ve komplike düşman; ülke içindeki çok çeşitli grupları da aktif olarak kullanmaktadır. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın Sipahileri, bu tehlikeyi fark eder ve süratle reaksiyon gösterir. Senaryosunu Ali Doğançay'ın yazdığı, yönetmenliğini ise Hakan İnan'ın üstlendiği Sipahi'nin kadrosunda; Sinan Tuzcu, Başak Gümülcinelioğlu, Erkan Bektaş, Nurettin Sönmez, Çağdaş Onur Öztürk, Serhat Nalbantoğlu, Emre Bulut, Gözde Okur, Elit Andaç Çam, Zeynep Oymak, Berrin Arısoy, İsmail Düvenci ve Selçuk Borak gibi başarılı isimler yer alıyor.