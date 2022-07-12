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Medya Teşkilat dizisinde şok ayrılık!
Medya

Teşkilat dizisinde şok ayrılık!

TRT 1 ekranların büyük bir ilgiyle izlenen dizisi Teşkilat'ta beklenmedik bir ayrılık yaşandı. Dizide Serdar karakterini oynayan başrol oyuncusu Çağlar Ertuğrul, yeni sezon öncesi projeden ayrıldı. Oyuncunun ayrılığı yapım şirketi tarafından da doğrulandı.

Yeniakit Publisher
2022-07-12 10:57:00 -
Teşkilat dizisinde şok ayrılık!

TRT 1 ekranların büyük bir ilgiyle izlenen dizisi Teşkilat'ta beklenmedik bir ayrılık yaşandı. Dizide Serdar karakterini oynayan başrol oyuncusu Çağlar Ertuğrul, yeni sezon öncesi projeden ayrıldı. Oyuncunun ayrılığı yapım şirketi tarafından da doğrulandı.

Mesut Akusta, Ezgi Şenler, Ezgi Eyüboğlu, Tuncer Salman, Hakan Boyav ve Nihat Altınkaya gibi isimlerin yer aldığı MIT dizisi Teşkilat, geçtiğimiz haftalarda sezon finali yaptı. Peş peşe ayrılıkların yaşandığı diziye Çağlar Ertuğrul'un da veda ettiği ortaya çıktı.

BAŞROL OLDUĞU DİZİDEN AYRILDI

Oyuncunun vedasının ardından Twitter'da açıklama yapan Tims&B Prodüksiyon, " ' Teşkilat' dizimizin başrolünü üstlenen sevgili oyuncumuz Çağlar Ertuğrul'un canlandırdığı Serdar karakterinin hikayesi planlandığı gibi ikinci sezon finalinde nihayete ermiştir. İki sezon boyunca ' Teşkilat'ın reytinglerin zirvesinde yer almasında büyük katkısı bulunan sevgili Çağlar Ertuğrul'a teşekkürlerimizi sunarız. Teşkilat'ın üçüncü sezon hazırlıkları planlandığı şekilde devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.


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