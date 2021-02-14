Teşkilat dizisi ne zaman başlıyor? Teşkilat oyuncuları kimler, dizinin konusu ne?

Teşkilat dizisi oyuncuları kimlerdir? TRT 1 Teşkilat dizisi konusu ve oyuncuları merak edilmeye başlandı. Teşkilat dizisi konusu ne? Dizide milli istihbarat teşkilatında çalışan özel bir ekibin yaşadıkları zorlu süreçler anlatılacak. Dizi TRT 1 ekranların izleyici karşısına çıkacak. Dizinin şu anda cast çalışmaları devam ediyor. Merakla beklenen dizinin 2021 yılının başlarında ise yayınlanması hedefleniyor.

Teşkilat oyuncuları kimler?

Mart ayı içerisinde izleyeci ile buluşacağı söylenen Teşkilat dizisinin tanıtım fragmanı önümüzdeki günlerde yayınlanması bekleniyor. Peki Teşkilat oyuncuları kimler? Teşkilat dizi oyuncu kadrosunda kimler var?

Ezgi Eyüboğlu, Tuncer Salman, Ezgi Şenler, Eneshan Nalbant, Mesut Akusta ve Atılay Uluışık gibi iddialı isimlerin de kadrosunda yer aldığı Teşkilat çok merak ediliyor.