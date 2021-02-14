Teşkilat dizisi ne zaman başlıyor? Teşkilat oyuncuları kimler, dizinin konusu ne?
TRT son yıllarda önemli yapımlara imza atıyor. Diriliş Ertuğrul, Kutul Ammare, Payitaht Abdülhamit dizileriyle izleyicilerden tam not alan TRT, Uyanış Büyük Selçuklu dizisiyle de izleyicilerden tam not almaya devam ediyor. Türk toplumun kültür ve ahlak yapısını yerle yeksan edildiği sözde diziler adeta mantar gibi çoğaldığı bir ortamda TRT’nin dizileri vatandaşlar imdadına yetişiyor. TRT, ailecek izlenecek yeri bir diziyi izleyiciyle buluşturmaya hazırlanıyor. TRT’nin yeni dizisi Teşkilat izleyici ile buluşmak için gün sayıyor. Peki Teşkilat dizisi ne zaman yayınlanacak? Teşkilat ne zaman başlıyor? Teşkilat oyuncuları kimler? Teşkilat dizisi oyuncuları kimler? Teşkilat dizisi konusu ne? İşte TRT Teşkilat dizisi oyuncuları.
Teşkilat dizisi oyuncuları kimlerdir? TRT 1 Teşkilat dizisi konusu ve oyuncuları merak edilmeye başlandı. Teşkilat dizisi konusu ne? Dizide milli istihbarat teşkilatında çalışan özel bir ekibin yaşadıkları zorlu süreçler anlatılacak. Dizi TRT 1 ekranların izleyici karşısına çıkacak. Dizinin şu anda cast çalışmaları devam ediyor. Merakla beklenen dizinin 2021 yılının başlarında ise yayınlanması hedefleniyor.
Teşkilat oyuncuları kimler?
Mart ayı içerisinde izleyeci ile buluşacağı söylenen Teşkilat dizisinin tanıtım fragmanı önümüzdeki günlerde yayınlanması bekleniyor. Peki Teşkilat oyuncuları kimler? Teşkilat dizi oyuncu kadrosunda kimler var?
Ezgi Eyüboğlu, Tuncer Salman, Ezgi Şenler, Eneshan Nalbant, Mesut Akusta ve Atılay Uluışık gibi iddialı isimlerin de kadrosunda yer aldığı Teşkilat çok merak ediliyor.