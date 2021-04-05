Teşkilat 6. Bölüm öncesi sürpriz gelişme! Diziden ayrıldı

TRT1’de ekranlara gelen Teşkilat dizisi, Milli İstihbarat Teşkilatı’nın yaşadığı olayları konu edinmesiyle kısa sürede büyük ilgi gördü.

Dün ekranlara gelen 5. bölümüyle dizide heyecan baya yükseldi.

Dizide Batı ve Arap maşası olarak gösterilen Zayed Fadi'nin Nazilerin içerisinde yer alan adamı olan Rainer karakteriyle ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı.

Zayed Fadi, Hulki’yi esir aldı. Fadi’nin sevgilisi olan Leyal’in Türkiye’den kaçırılma planı MİT tarafından mükemmel bir operasyon ile engellendi.

Son bölüm, Serdar’ın Ceren’e evlenme teklifi ettiği sırada sone erdi. O sırada da Fadi’nin ekibinden bir isim Ceren’i silahı ile nişan aldı. Yeni bölümde herhangi bir saldırı olacak mı merakla bekleniyor.

Veda etti

Dizide son gelişme böyleyken bir isim projeye veda etti.

Teşkilat’ta Nazilerin başı olan Rayner karakteri, Fadi tarafından öldürüldü.

Bu durumda Burak Sarımola diziden ayrıldı.