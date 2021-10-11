Teşkilat 18. Bölüm öncesi Çağlar Ertuğrul’dan flaş paylaşım

TRT’nin en dikkat çeken yapımları arasında olan Teşkilat dizisi yeni sezonuyla devam ediyor.

Büyük prodüksiyonla ilerleyen dizinin zaman zaman kadrodaki isimleri sosyal medyadaki paylaşımlarıyla öne çıkıyor. Teşkilat dizisinde Serdar karakterini oynayan Çağlar Ertuğrul’un esprili sosyal medya paylaşımları ilgi çekti.

Ertuğrul, yeni çektiği komik bir videoyu hesabından paylaştı, videosuyla hayranlarını bir kez daha mest etti.

Oyuncu “128 ödüllü kısa filmim tüm otogarlarda” metniyle paylaştığı videosunda Konya Ovası olarak belirttiği dümdüz bir alanda, elinde cep telefonuyla yürüdü.

Bir izleyici ise filmi ne kadar beğendiğini “Harikasın kaptan Oscar’ı hak eden kısa siyah beyaz bir film” sözleriyle yazdı.

TRT 1'in Milli İstihbarat Teşkilatı'nı (MİT) konu alan dizisi Teşkilat 17. bölümüyle ekrana geldi. Teşkilat'ın final sahnesinde Zehra, kızı için özel ekipten ayrıldı. Serdar ve Zehra arasında duygusal anlar yaşandı. Teşkilat'ın 18. yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. Fragmanda Zehra'nın "Ekiptekiler beni evde, evdekiler ise mezarda sanıyor" sözleri dikkat çekti. Peki Zehra diziden ayrılacak mı? Teşkilat'ın 18. yeni bölümü heyecanla bekleniyor.