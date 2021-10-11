Teşkilat 18. Bölüm fragmanı yayınlandı! Zehra ölüyor mu?

TRT 1'in Milli İstihbarat Teşkilatı'nı (MİT) konu alan dizisi Teşkilat 17. bölümüyle ekrana geldi. Teşkilat'ın final sahnesinde Zehra, kızı için özel ekipten ayrıldı. Serdar ve Zehra arasında duygusal anlar yaşandı. Teşkilat'ın 18. yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. Fragmanda Zehra'nın "Ekiptekiler beni evde, evdekiler ise mezarda sanıyor" sözleri dikkat çekti. Ancak ekipten ayrılan Zehra kaçırılarak işkence görüyor. Peki Teşkilat'ta Zehra'ya ne olacak? Deniz Baysal diziden ayrılacak mı?

Başrollerinde Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal Yurtçu, Mesut Akusta, Ezgi Eyüboğlu, Ezgi Şenler, Mehmet Usta, Tuncer Salman, Nihat Altınkaya, Hakan Boyav, Gürkan Uygun, Turgut Tunçalp ve Serdar Yeğin’in yer aldığı Teşkilat dizisi, 17. yeni bölümüyle 10 Ekim Pazar akşamı TRT 1'de seyirci karşısına çıktı.

Teşkilat son bölümde, eski eşi sondaj gemisine yapılan saldırıda ölen Zehra, kızı için MİT'in özel ekibinden ayrılma kararı aldı. Serdar ise Zehra'ya 'Gitme' dedi. Ancak Zehra'nın "Bana kalmam için tek bir sebep söyle" sözlerine Serdar ise "Sana ihtiyacımız var" yanıtını verdi. Serdar'ın "Sen gittiğin için bir yanım eksik" sözleri dikkat çekerken, birbirlerine sarılan ikili arasında duygusal anlar yaşandı. Zehra ise gözyaşlarıyla ekibe veda etti.