  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya Teşkilat 18. bölüm 2.fragmanı yayınlandı! Zehra ölümle burun buruna
Medya

Teşkilat 18. bölüm 2.fragmanı yayınlandı! Zehra ölümle burun buruna

TRT 1'in MİT destekli Teşkilat dizisinin 18. bölüm 2. fragmanı izleyicisiyle buluştu. Yeni bölüm fragmanında, ekipten ayrılan Zehra'nın ölümün eşiğinde olduğu görüldü. Sosyal medya dizinin hayranları Zehra'nın ölümünün beklenmedik bir son olacağı yorumlarını yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-10-15 09:16:00 -

TRT 1’in ilgiyle takip edilen dizisi Teşkilat'ın 18. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı.

Fragmanda Serdar'ın "Kimsenin toprağımız üzerinde söz söylemeye hakkı yok" sözleri dikkat çekti. Öte yandan işkence görüp boğazına ip geçirilen Zehra'nın artık ölümle burun buruna geldiği görüldü. Dizinin hayranları Zehra'nın ölümünün beklenmedik bir son olacağını ancak böyle bir şeyin olmayıp, ekibin Zehra'yı son anda kurtaracağı ile ilgili yorumlar yaptı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Honda'dan sonra bir dünya devi daha Türkiye'den çekiliyor
Ekonomi

Honda'dan sonra bir dünya devi daha Türkiye'den çekiliyor

Gebze'deki fabrikasını kapatan otomotiv devi Honda'dan sonra bir dev firma daha Türkiye'den çekilme kararı aldı. 28 milyar euroluk cirosu ve..
Kur'an-ı Kerim'e saygısızlık halkı sokaklara döktü! Ölü ve yaralılar var
Dünya

Kur'an-ı Kerim'e saygısızlık halkı sokaklara döktü! Ölü ve yaralılar var

Hindular Durga Puja festivalini kutlarken Kur'an-ı Kerim'e saygısızlık yapıldığı iddiası ortalığı karıştırdı. Bangladeş'te halk sokağa dökül..
CHP'lilerden Yeni Akit yazarı Mustafa Armağan'a çirkin saldırı! Ortalığı birbirine kattılar
Gündem

CHP'lilerden Yeni Akit yazarı Mustafa Armağan'a çirkin saldırı! Ortalığı birbirine kattılar

Yeni Akit yazarı tarihçi Mustafa Armağan, Gaziantep'te katıldığı imza gününde CHP'lilerin saldırısına uğradı. Armağan'ı tehdit ederek taşkın..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay