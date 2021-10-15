Teşkilat 18. bölüm 2.fragmanı yayınlandı! Zehra ölümle burun buruna
TRT 1'in MİT destekli Teşkilat dizisinin 18. bölüm 2. fragmanı izleyicisiyle buluştu. Yeni bölüm fragmanında, ekipten ayrılan Zehra'nın ölümün eşiğinde olduğu görüldü. Sosyal medya dizinin hayranları Zehra'nın ölümünün beklenmedik bir son olacağı yorumlarını yaptı.
TRT 1’in ilgiyle takip edilen dizisi Teşkilat'ın 18. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı.
Fragmanda Serdar'ın "Kimsenin toprağımız üzerinde söz söylemeye hakkı yok" sözleri dikkat çekti. Öte yandan işkence görüp boğazına ip geçirilen Zehra'nın artık ölümle burun buruna geldiği görüldü. Dizinin hayranları Zehra'nın ölümünün beklenmedik bir son olacağını ancak böyle bir şeyin olmayıp, ekibin Zehra'yı son anda kurtaracağı ile ilgili yorumlar yaptı.