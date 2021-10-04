Teşkilat 17. Bölüm öncesi şoke eden gelişme! Seyirci neye uğradığını şaşırdı

TRT 1'in Milli İstihbarat Teşkilatı'nı (MİT) konu alan dizisi Teşkilat 16. bölümüyle ekrana geldi. Teşkilat yeni bölümde MİT'in özel ekibi Mavi Vatan gemisine saldırı yapan 'Simon' adlı kişiyi yakalamak için Güney Kıbrıs'a gitti. Simon'u ele geçiren özel ekibin bulunduğu araç ise takip sırasında mayınlı araziye girdi ve ekip düşmanla çatışma yaşadı. Zehra, Serdar ve Hulki'nin bulunduğu araç mayına basarak havaya uçtu. Zehra'nın ise kızı için söylediği "Affet beni Yağmur" sözleri dikkat çekti.

Başrollerinde Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal Yurtçu, Mesut Akusta, Ezgi Eyüboğlu, Ezgi Şenler, Mehmet Usta, Tuncer Salman, Nihat Altınkaya, Hakan Boyav, Gürkan Uygun, Turgut Tunçalp ve Serdar Yeğin’in yer aldığı Teşkilat dizisi, 16. yeni bölümüyle 3 Ekim Pazar akşamı TRT 1'de seyirci karşısına çıktı.

Teşkilat'ın final sahnesinde ise Mavi Vatan'a saldırı yapan 'Simon'u ele geçiren ekip, Güney Kıbrıs'tan çıkmaya çalışırken mayınlı araziye girdi. Peşlerine düşen düşmanlarla da çatışan ekibin içinde olduğu araç ise mayına basarak havaya uçtu. Teşkilat'ta aracın içinde olan Hulki, Serdar ve Zehra'ya ne olduğu ise seyircileri meraklandırdı.

Üç isme ne oldu? Birçok seyirci ekibin ölüp ölmediğini araştırmaya başladı. Bu detayların fragmanda ortaya çıkması bekleniyor.