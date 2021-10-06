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Medya Teşkilat 17. bölüm fragmanı
Medya

Teşkilat 17. bölüm fragmanı

TRT1'in reyting rekortmeni Teşkilat dizisinin 17. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda Zehra'nın ayrılık kararı aldığı görülürken, Ceren ise taraf değiştirmesinin nedenini açıklıyor.

Yeniakit Publisher
2021-10-06 10:01:00 - 2021-10-06 10:01:25

Başrollerinde Deniz Baysal, Çağlar Ertuğrul, Mesut Akusta, Ezgi Eyüboğlu gibi isimlerin yer aldığı Teşkilat, yeni sezona hızlı başladı.

17. bölümü ile ekrana gelecek olan diziden yeni fragman gelirken, Mete Başkan ise yine görülmedi.

Yayınlanan yeni fragmanda; eski kocasını kaybeden Zehra'nın, ekipten ayrılmaya karar verdiği görülüyor.

Zehra'yı uğurlayan ekip yoluna devam ederken, Serdar ise Ceren'i sorguya alıyor ve yalan söyleyip söylemediğini anlamaya çalışıyor.

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Yorumlar

Kocasolak

Severek izliyoruz. Laf ile değil olaylar ile anlatın, nutuklar çekmek sıkıyor, olaylarla anlatın. Bir de hain HEP bizim içimizde BU İYİ BİR ALGI değil. Düşman içindeki işbirlikçilerinizi yansıtın, onlarda hain daha çok, bizde az algısı UZUN VADEDE daha akıllıca. Teşkilata bıdık bıdık kadın değil boylu poslu demir gibi kadınlar alın. Selçuklu dizisindeki Zübeyde hatun gibi kodumu oturtsun. Bu bıdıklarla yakın dövüş yaptırmayın İNANDIRICI olmuyor ağır çekim yapıp hızlandırma bilmem ne ÇOK sırıtıyor.
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