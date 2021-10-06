Teşkilat 17. bölüm fragmanı
TRT1'in reyting rekortmeni Teşkilat dizisinin 17. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda Zehra'nın ayrılık kararı aldığı görülürken, Ceren ise taraf değiştirmesinin nedenini açıklıyor.
Başrollerinde Deniz Baysal, Çağlar Ertuğrul, Mesut Akusta, Ezgi Eyüboğlu gibi isimlerin yer aldığı Teşkilat, yeni sezona hızlı başladı.
17. bölümü ile ekrana gelecek olan diziden yeni fragman gelirken, Mete Başkan ise yine görülmedi.
Yayınlanan yeni fragmanda; eski kocasını kaybeden Zehra'nın, ekipten ayrılmaya karar verdiği görülüyor.
Zehra'yı uğurlayan ekip yoluna devam ederken, Serdar ise Ceren'i sorguya alıyor ve yalan söyleyip söylemediğini anlamaya çalışıyor.