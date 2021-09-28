Teşkilat 16.bölüm fragmanı yayınlandı! Kemal'in ölüm haberi MİT ajanı Zehra'yı yıktı

Yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın, yönetmenliğini Yağız Alp Akaydın'ın üstlendiği TRT 1'in Milli İstihbarat Teşkilatı'nı (MİT) konu edinen Teşkilat dizisi, dün akşam 2. sezon ilk bölümüyle ekranlara geldi.

Başrollerinde Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal Yurtçu, Mesut Akusta, Ezgi Eyüboğlu, Ezgi Şenler, Mehmet Usta, Tuncer Salman, Nihat Altınkaya ve Serdar Yeğin’in yer aldığı Teşkilat'ın kadrosuna yeni sezonda ünlü oyuncular Turgut Tunçalp, Gürkan Uygun ve Hakan Boyav da katıldı.

Yayın hayatına başladığı günden bu yana ilgiyle takip edilen yapımlar arasında yer alan Teşkilat'ın merakla beklenen 16. bölüm fragmanı da yayınlandı.

Yayınlanan fragmanla birlikte, Türkiye'ye ait sondaj gemisine yapılan saldırıda Zehra'nın eski eşi Kemal'in hayatını kaybettiği öğrenildi.

Mete Başkan'ın yerine MİT'in özel ekibinin başına geçen Halit Başkan'ın, ''Bu sabah sondaj gemimizde patlama oldu. Gemi mürettebatının bir çoğu hayatını kaybetti. Kemal'i de kaybettik. Başımız sağolsun.'' sözleri dikkat çekti. Öte yandan eski eşini kaybeden Zehra'nın gözyaşları içinde söylediği ''Vatan sağolsun!'' sözleri ise yürek sızlattı