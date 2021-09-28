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Gündem Teşkilat 16.bölüm fragmanı yayınlandı! Kemal'in ölüm haberi MİT ajanı Zehra'yı yıktı
Gündem

Teşkilat 16.bölüm fragmanı yayınlandı! Kemal'in ölüm haberi MİT ajanı Zehra'yı yıktı

MİT destekli Teşkilat dizisinin 16. bölüm fragmanı yayınlandı. Yayınlanan fragmanda, Zehra'nın eski eşi Kemal'in öldüğü öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2021-09-28 08:46:00 - 2021-09-28 08:48:02

Yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın, yönetmenliğini Yağız Alp Akaydın'ın üstlendiği TRT 1'in Milli İstihbarat Teşkilatı'nı (MİT) konu edinen Teşkilat dizisi, dün akşam 2. sezon ilk bölümüyle ekranlara geldi.

Başrollerinde Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal Yurtçu, Mesut Akusta, Ezgi Eyüboğlu, Ezgi Şenler, Mehmet Usta, Tuncer Salman, Nihat Altınkaya ve Serdar Yeğin’in yer aldığı Teşkilat'ın kadrosuna yeni sezonda ünlü oyuncular Turgut Tunçalp, Gürkan Uygun ve Hakan Boyav da katıldı.

Yayın hayatına başladığı günden bu yana ilgiyle takip edilen yapımlar arasında yer alan Teşkilat'ın merakla beklenen 16. bölüm fragmanı da yayınlandı.

Yayınlanan fragmanla birlikte, Türkiye'ye ait sondaj gemisine yapılan saldırıda Zehra'nın eski eşi Kemal'in hayatını kaybettiği öğrenildi.

Mete Başkan'ın yerine MİT'in özel ekibinin başına geçen Halit Başkan'ın, ''Bu sabah sondaj gemimizde patlama oldu. Gemi mürettebatının bir çoğu hayatını kaybetti. Kemal'i de kaybettik. Başımız sağolsun.'' sözleri dikkat çekti. Öte yandan eski eşini kaybeden Zehra'nın gözyaşları içinde söylediği ''Vatan sağolsun!'' sözleri ise yürek sızlattı

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Yorumlar

Uğur

Dizi güzel görünüyor, ama heyhat ki MİT bile kadınlara erkeklik yaptırıyor, gerçi belki sadece dizi senaryosunda olsa da. Ama Reis bile öyle yaparsa Hakan Fidan ne yapsın. Zaten MİT'in üst yetkililerinden biri kadındı galiba. Bakalım, erkek-kadın dengesini bozup kadınları kendi hâlinde erkeklere karşı güçlendirerek sadece zenginlik sürenleri beğenir hâle getirmenin karşılığını daha sonra görecekler, ama belki de iş işten geçmiş olacak. Zaten 2028 sonrası için artık ülkenin ve her kurumun yönetiminde öyle bir yeni kuşak, yepyeni bir ekip gerekiyor ki gayri-feminist olsunlar ve zenginlik süren sapıtmışlara karşı tavizsiz olsunlar.
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