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TESK indirimlerin devamını istedi

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Palandöken, "Ankara Büyükşehir Belediyesinin tüm konut ve iş yerlerinin su faturalarında indirime gitmesi diğer belediyelere de örnek olmalı. Vatandaşın da esnafın da buna ihtiyacı var." ifadesini kullandı.

12 Eylül 2018 Çarşamba 15:18
TESK indirimlerin devamını istedi

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yazılı açıklamasında, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna'nın tüm iş yeri ve konutlar için su tarifesinde yüzde 17 indirim yapılacağına ilişkin açıklamasına dikkati çekti.         

Tüm belediyelerin faturalarda indirime gitmesinin çok olumlu olacağını belirten Palandöken, şöyle devam etti:     

"Ankara Büyükşehir Belediyesinin tüm konut ve iş yerlerinin su faturalarında indirime gitmesi diğer belediyelere de örnek olmalı. Vatandaşın da esnafın da buna ihtiyacı var. Son dönemdeki dalgalanmalar, stokçular yüzünden gerçekleşen fiyat artışları ve enflasyon gibi nedenlerle vatandaşın alım gücü düştü. Bu olumsuz durumda bir nebze fayda sağlamak için faturalarda indirime gitmek büyük katkı sağlayacaktır."     

Palandöken, suyun yanı sıra kış ayları yaklaşırken elektrik ve doğalgazda indirim yapılmasının da vatandaşı ve esnafı rahatlatacağını vurguladı.     

Vatandaşın alım gücünün düşmesinin esnafı direkt etkilediğine işaret eden Palandöken, şunları kaydetti:     

"Fatura indiriminin tüm ülkeye yayılmasını istiyoruz ve ek olarak esnafa özel bir indirim de sağlanmalı. Çünkü esnaf zaten birçok sorunla baş etmeye çalışıyor. Bu sorunlar arasında kira bedelleri, stopaj gibi vergiler, büyük marketler, AVM'ler ve benzeri konular yer alıyor. Bu sebeple esnafın dükkanına elektrik, su, doğalgaz, internet gibi devamlı giderlerde özel indirim sağlanmalı."     

Haber Tarihi: 12 Eylül 2018 Çarşamba 15:18
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