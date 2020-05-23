TESK Genel Başkanı Palandöken’den Ramazan Bayramı mesajı

Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımlayan Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Türk esnaf ve sanatkarlar camiası adına Ramazan Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyor, bayramın ülkemize ve tüm İslam alemine huzur, mutluluk ve önümüzdeki günlerde sağlık getirmesini diliyorum” dedi.

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Ramazan Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Bayramların; mutluluğun, huzurun ve coşkunun paylaşıldığı, kardeşliğin pekiştiği müstesna günler olduğunu belirten Palandöken, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Ramazan ayı boyunca büyük bir kardeşlik iklimini, yardımlaşmayı ve dayanışmayı hep birlikte yaşadık. Nefislerin terbiye edildiği bu mübarek ayda dostlarımızla, komşularımızla ve tüm ihtiyaç sahipleriyle aynı sofraya belki oturamadık ancak bu yıl pandemi nedeniyle sofrada olmasak da millet olarak inancımız gereği ekmeğimizi bölüştük. Nihayet bir Ramazan ayını pandemi gölgesinde geride bırakarak bayramı karşılamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Sosyal hayatımızda çok önemli bir yeri olan bayramlar mutluluğun, huzurun ve coşkunun paylaşıldığı, kardeşliğin pekiştiği müstesna günlerdir. Toplumsal barış ve huzurun sağlanmasında bayramları önemli bir fırsat olarak görmeli ve iyi değerlendirmeliyiz. Bu Ramazan Bayramı’nda eş dost ziyaretlerini sosyal mesafeli de yapamayacağız. Bu bayramda sesli ve görüntülü telefonlarla kutlama yaparak büyüklerimizin bayramlarını kutlayıp bayramı geçireceğiz. Belki eller öpülmeyecek, çocuklar şeker, çikolata ve bayram harçlığı toplayamayacaklar ama küslerin barıştığı bir bayram olmasını temenni ediyorum. Bu bayram esnaf ve sanatkarlarımız için istenen alışverişler olmadı. Bu duygu ve düşüncelerle, Türk esnaf ve sanatkarlar camiası adına Ramazan Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyor, bayramın ülkemize ve tüm İslam alemine huzur, mutluluk ve önümüzdeki günlerde sağlık getirmesini diliyorum.”