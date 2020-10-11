  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi TESK Başkanı Palandöken'den "esnafa özel paket" talebi:
Ekonomi

TESK Başkanı Palandöken'den "esnafa özel paket" talebi:

"Pandemi nedeniyle ön lisans ve lisans öğrencilerinin uzaktan eğitime geçmesinin esnafa ekonomik kaybı 6,6 milyar lira. Bu süreçten en az zararla çıkması için esnafa özel paket hazırlanmalı"

Yeniakit Publisher
2020-10-11 10:29:08 -
TESK Başkanı Palandöken'den "esnafa özel paket" talebi:

ANKARA (AA) - Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle lisans ve ön lisans öğrencilerinin uzaktan eğitime geçmesiyle esnafın büyük ekonomik kayba uğradığını belirterek, "Bu süreçten en az zararla çıkması için esnafa özel paket hazırlanmalı." ifadelerini kullandı.

Palandöken, yazılı açıklamasında, Kovid-19 salgını dolayısıyla uzaktan eğitime geçilmesinin esnafa etkilerini değerlendirdi.

Esnaf camiası olarak alınan tedbirlerin halk sağlığı açısından uygulamaya konulduğunu bildiklerini ve bunları sonuna kadar desteklediklerini vurgulayan Palandöken, özellikle üniversitelerin uzaktan eğitime devam etmesinin şehirlerde esnafa büyük ekonomik kayıp yaşattığını bildirdi.

Palandöken, 415 meslek kolu içinde bu durumdan olumsuz etkilenen sektörlerin başında emlakçı, kafe-restoran-kahvehane, bakkal-manav, berber-kuaför, üniversite kantincisi, zücaciye-mobilyacı, ikinci el eşyacı, kırtasiyeci, dolmuşçu, halk otobüsçü, şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan esnafın geldiğini kaydetti.

Türkiye'de ön lisans ve lisans olmak üzere örgün eğitimde milyonlarca üniversite öğrencisinin bulunduğuna dikkati çeken Palandöken, "Pandemi nedeniyle ön lisans ve lisans öğrencilerinin uzaktan eğitime geçmesinin esnafa ekonomik kaybı 6,6 milyar lira. Bu süreçten en az zararla çıkması için esnafa özel paket hazırlanmalı." değerlendirmesinde bulundu.

Söz konusu pakette faturalara indirim, kredi borçlarının faizsiz ertelenmesi, sigorta, trafik primlerinde indirim, nakit desteği, ticari akaryakıt gibi imkanların bulunması gerektiğini belirten Palandöken, vergi ve primler, ödenemeyen kiralar, elektrik, su, doğal gaz gibi borçlar için mutlaka 60 ay vadeli ve sadece anapara ödemesiyle sınırlı yapılandırma gerektiğini ifade etti.

Palandöken, gecikme zamları ve cezaların bir defaya mahsus affedilmesi gerektiğinin de altını çizerek, öğrencilerin okula gitmemesi nedeniyle işleri yarıya düşen esnafa nakdi yardım yapılmasının önemini vurguladı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Şaklaban Gökhan'dan tepki çeken paylaşım!
Medya

Şaklaban Gökhan'dan tepki çeken paylaşım!

Şaklabanlıklarıyla ve yaptığı siyasi paylaşımlarla gündeme gelen sanatçı bozuntusu Gökhan Özoğuz'un, Hatay'da terör örgütü PKK ile bağlantıl..
Darbeci Mısır yönetimine mühim çağrı!
Dünya

Darbeci Mısır yönetimine mühim çağrı!

İnsan hakları örgütleri, darbeci Mısır yönetimine, idam cezasını kaldırma çağrısı yaptı.

PKK'ya şok! Çıkarılıyor
Dünya

PKK'ya şok! Çıkarılıyor

Türkiye'nin Pençe-Kartal operasyonundan sonra Irak merkezi hükümeti ve Kürt bölgesel yönetimi arasında imzalanan anlaşmaya göre terör örgütü..
Satılık 2013 model Audi A4
Satılık 2013 model Audi A4

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay