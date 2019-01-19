Tesettürü yasaklayan Danimarka'dan tepki çeken yasa! Artık zorunlu

Danimarka Göç ve Uyum Bakanı İnger Stöjberg, ülkede yeni yürürlüğe giren ve tokalaşmayı mecbur kılan vatandaşlık yasası çerçevesinde Danimarka vatandaşlığına geçmeye hak kazananlar için "tokalaşma töreni" düzenledi.

'Benim görüşlerime uygun değil'

Yasaya ilk tepki, ülkenin batısında yer alan Aabenraa şehri Belediye Başkanı Thomas Andresen'den geldi. Andresen yönetmeliğin kendi hayat tarzına aykırı olduğunu belirterek "Yasa insanları vücut temasına zorluyor. Benim görüşlerime uygun değil" dedi. Tepkili belediye başkanı yeni yasadan olumsuz şekilde etkilenmemesi için, her iki cinsten devlet yetkililerinin vatandaşlık töreninde bulunması gerektiğini söyledi.

Ülkenin yüzde 52'si gereksiz buldu

Yasa tasarısının görüşüldüğü dönemde yapılan bir ankette Danimarkalıların yüzde 52'si yeni uygulamanın gereksiz olduğunu belirtmişti. Bazı belediye başkanlarıysa meclisten geçmesi halinde yasayı görmezden geleceklerini açıklamıştı.

Danimarka hükümetini merkez sağ partilerin yer aldığı bir azınlık koalisyonu oluşturuyor. Bu koalisyona yine popülist ve sağ çizgide yer alan Danimarka Halk Partisi destek veriyor.

Tesettür giyimi de yasaklamıştı

Hükümet aynı zamanda 1 Ağustos 2018'de yüzü kapayan tesettür giyimini de yasaklamıştı.

İsviçre'de el sıkışmayan Müslüman Çifte veto

Yeni yasa Avrupa'da bir ilk değil. İsviçre'de geçtiğimiz Ağustos ayında Lozan Belediyesi'ndeki görevlilerle el sıkışmayı reddeden Müslüman çiftin vatandaşlık başvurusu askıya alınmıştı.

Lozan Belediye Başkanı Gregoire Junod çiftin bu davranışının cinsiyet eşitliğine karşı bir saygısızlık olduğunu ve bu sebeple vatandaşlık başvurularını kabul etmediklerini söylemişti.