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Yerel Tesettürlüleri kapıda bırakan restorana soruşturma
Yerel

Tesettürlüleri kapıda bırakan restorana soruşturma

Müşterileri "tesettürlü" diye içeri almayan Momo Bebeköy restoran işletmecileri hakkında soruşturma başlatıldı.

Yeniakit Publisher
2022-03-07 15:26:00 -
Tesettürlüleri kapıda bırakan restorana soruşturma

Beşiktaş'taki Momo Bebeköy isimli restoran, iddiaya göre, 5 Mart 2022 günü iki genç kızı tesettürlü oldukları gerekçesiyle içeri almamıştı.

Duruma tepki gösteren kadınlar, içeri alınmadıkları anları telefon ile kaydetmişti. Restoran çalışanının genç kadınlara "Tesettürlü alamıyoruz. Burası özel mülk. Almak zorunda da değiliz" dediği görülmüştü. Neye uğradığını şaşıran kadınlar görüntüleri sosyal medyada paylaşmış, işletmenin tutumu sosyal medya kullanıcılarından büyük tepki görmüştü.

Kadınlar konuyla ilgili emniyette şikayetçi olmadıkları öğrenilirken, görüntülerinin paylaşılmasının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca restoranda yaşanan olaya ilişkin ‘nefret ve ayrımcılık’ suçundan resen soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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