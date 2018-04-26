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Tesettürlü annenin çocuğunu muayene etmedi

Müslümanlara Karşı Yapılan Zulmü Belgelendirme kuruluşu tarafından paylaşılan videoda Fransa'da bir doktorun, annesi tesettürlü olduğu için çocuğu muayene etmediği görüldü.

26 Nisan 2018 Perşembe 17:45
Tesettürlü annenin çocuğunu muayene etmedi

Müslüman anne tarafından gizlice kayda alınan anlarda doktorun, "Entegre olamadınız. Tesettürlü bir kadına yardımcı olmak istemiyorum" dediği duyuluyor.

Müslümanlara Karşı Yapılan Zulümleri Belgelendirme (DOAM) kuruluşu tarafından servis edilen videonun, hangi hastanede çekildiğine dair bir bilgi paylaşılmadı.

AVRUPA'DA İSLAM KARŞITLIĞI ARTTI

Fransa, yakın dönemde devlet kurumlarında resmi ve bireysel İslam karşıtı uygulama ve kararlarla sık sık gündeme geliyor. Önceki hafta, erkeklerle tokalaşmayı reddeden Müslüman bir kadının vatandaşlığı iptal edilmişti. Öte yandan çocuğuna "Cihat" ismi veren bir ailenin bu kararı, mahkeme tarafından engellenmişti. 

Almanya'da ise her yıl düzenli olarak yapılan Festi Ramazan programı, meclis kararı ile iptal edilmişti.

Haber Tarihi: 26 Nisan 2018 Perşembe 17:45
  1. Fransa
  2. İslam karşıtlığı

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