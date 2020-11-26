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Dünya Tesettür üzerindeki emperyalist oyuna darbe! ‘Pişmanım’
Dünya

Tesettür üzerindeki emperyalist oyuna darbe! ‘Pişmanım’

“Dünyanın ilk tesettürlü modeli” diye servis edilen Somali asıllı Amerikalı manken Halime Aden, mesleğe başladığı için pişman olduğunu belirterek modelliği bıraktığını duyurdu. Mesleğe başlamasına ilişkin Aden, “Toy ve isyankar olduğum için kendimi suçluyorum” ifadesini kullandı.

Yeniakit Publisher
2020-11-26 12:52:00 - 2020-11-26 13:13:27

Somali asıllı ABD’li Müslüman manken Halima Aden, mesleği bıraktığını duyurdu.

Instagram hesabından açıklama yapan Halima Aden, Allah'ın kadınlara farz kıldığı tesettürü, moda gösterilerinde kullanmaktan dolayı pişman olduğunu vurguladı.

21 yaşındaki Aden, “Endüstriye ara verince sonunda kişisel tesettür yolculuğumda yanlış yere gittiğimi fark ettim” dedi. Halime Aden, “Keşke siyah örtümü sete götürmeyi hiç bırakmasaydım” diye pişmanlığını dile getirdi. ABD'li Müslüman Halime Aden, “Fırsatları önemsediğim için kendimi suçluyorum. Toy ve isyankar olduğum için kendimi suçluyorum” dedi.

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