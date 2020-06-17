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Gündem

'Tescilli laikçi cahil' Ayşenur Arslan'dan skandal 'harekat' açıklaması

Defalarca yaptığı skandal açıklamalarıyla gündeme gelen Ayşenur Arslan, bu kez de "Ben bu Pençe, Kartal, şahin Harekatlarını son 20 seneden 8 bin kere falan okumuşumdur. Her seferinde yerle yeksan ediyormuş gibi davranırlar, sonra öyle olmadığı ortaya çıkar. Ben bunlardan utanıyorum bir gazeteci olarak her gün bunları televizyonda son dakika görünce. Doğru değil bunlar ya." sözleriyle tepkilerin odağında.

Yeniakit Publisher
2020-06-17 12:01:00 -

Halk TV'de program sunan sözde gazeteci Ayşenur Arslan, TSK'nın terör örgütü PKK'ya yönelik hava harekatları hakkında canlı yayında skandal yorumlarda bulundu.

Programda Pençe-Kartal Harekatı ile ilgili yorumlarda bulunan Ayşenur Arslan, "Ben bu Pençe, Kartal, şahin Harekatlarını son 20 seneden 8 bin kere falan okumuşumdur. Her seferinde yerle yeksan ediyormuş gibi davranırlar, sonra öyle olmadığı ortaya çıkar. Ben bunlardan utanıyorum bir gazeteci olarak her gün bunları televizyonda son dakika görünce. Doğru değil bunlar ya." açıklamasını yaptı.

Ayşenur Arslan'ın bu sözleri kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Özellikle TRT'yi eleştirmek isterken "TRT 19 Mayıs’ta Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramı yerine 'Cumhuriyet Bayramı' dedi" ifadesini kullanarak cehaletini gözler önüne seren Ayşenur Arslan, "Tescilli laikçi cahil" kimliğiyle biliniyor.

Acısak mı, gülsek mı karar veremedik… ‘Laikçi cahil’ görmek isteyenler bunu izlesin
Acısak mı, gülsek mı karar veremedik… ‘Laikçi cahil’ görmek isteyenler bunu izlesin

Siyaset

Acısak mı, gülsek mı karar veremedik… ‘Laikçi cahil’ görmek isteyenler bunu izlesin

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Yorumlar

bu halk tv halkı nasılda kandırıyor nerde mezhepçi islama karşı kişi varsa yayına çıkarıyor
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ali

bu zihniyet son 20 seneden onceki pkk ile mucadele ediyor-mus gibi yapilan, ana kuzularinin ISRAIL HERONLARI VE CIA/MOSSAD istihbaratiyla, silahlariyla desteklenen profesyonel kaatillerin önune atildigi donemlerden coooook memnun olmali ki... terorun belunin kirildigi en basarili 20 donemden utaniyor olmasi gerekir!!!!! bunlar utanmayi ve rezil olmayi bilmeden bu dunyadan göcup giderler, can cikmadan ideolojik delilik huylari yok olmaz!
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