'Tescilli laikçi cahil' Ayşenur Arslan'dan skandal 'harekat' açıklaması

Defalarca yaptığı skandal açıklamalarıyla gündeme gelen Ayşenur Arslan, bu kez de "Ben bu Pençe, Kartal, şahin Harekatlarını son 20 seneden 8 bin kere falan okumuşumdur. Her seferinde yerle yeksan ediyormuş gibi davranırlar, sonra öyle olmadığı ortaya çıkar. Ben bunlardan utanıyorum bir gazeteci olarak her gün bunları televizyonda son dakika görünce. Doğru değil bunlar ya." sözleriyle tepkilerin odağında.