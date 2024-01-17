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Gündem Terzi’den ‘Doğal Aydan’ çağrısı! Hamas’a terör örgütü diyen adamın Yeniden Refah’ta ne işi var!
Gündem

Terzi’den ‘Doğal Aydan’ çağrısı! Hamas’a terör örgütü diyen adamın Yeniden Refah’ta ne işi var!

Yeniakit Publisher
2024-01-17 10:51:00 -
Terzi’den ‘Doğal Aydan’ çağrısı! Hamas’a terör örgütü diyen adamın Yeniden Refah’ta ne işi var!

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum’u, CHP tarafından fonlanan Halk TV’de hedefe koyup, Ekrem İmamoğlu’nu öven Yeniden Refah Partisi Genel Başkanvekili Prof. Dr. Doğan Aydal’a tepki yağıyor. Son tepki, Yeniden Refah Partisi’nin İstanbul eski İl Başkanı Hüseyin Terzi’den geldi.

Taha Emre Özdemir  Ankara

Prof. Dr. Doğan Aydal, 2023 genel seçimine giden süreçte, AK Parti ile Yeniden Refah Partisi arasındaki, içerisinde LGBT sapkınlığıyla mücadelenin de yer aldığı 30 maddelik anlaşma metnini, katıldığı bir canlı yayında zamansız şekilde açıklayarak Yeniden Refah’ı sözde kadın savunucularının hedefi haline getirmişti. Halk TV canlı yayınında o 30 maddelik anlaşma metnini hedef alan gazetecilere "AK Parti sözünü tutmadı" derken bir yandan da ‘Tasavvuf Müzesi’ni bu sapkınlara açan, eşcinsel evlilikleri savunan Ekrem İmamoğlu'nu överek ikiyüzlülüğünü ortaya koydu. Aydal, Milli Görüş camiasını rahatsız ederken, bir tepki de Yeniden Refah Partisi’nin İstanbul eski İl Başkanı Hüseyin Terzi’den geldi. Terzi, “Aydal’ın yaptığı son açıklamalar, şahsın karakterini bilenler için pek sürpriz olmadı” dedi.

Program yasağı koymuştuk

Terzi, şunları söyledi: “Aydal, Yeniden Refah Partisi’nin son İstanbul İl Divan Toplantısı’nda Hamas’ın MOSSAD ile işbirliği içinde olduğunu söylemişti. Daha önce de Mavi Marmara’nın bize ayak bağı olduğunu ifade etmişti. Farkı düşünceye sahip olmak ayrı bir şeydir ama Filistin konusu çok farklıdır. Erbakan hocamızın ifadesiyle ‘Kudüs coğrafi değil, imani bir meseledir’. Aydal partinin Genel Başkanvekili olmasına rağmen konuşmalarında hep ‘bu benim düşüncem’ diye başlar, zehrini zerkeder. Genel Başkan’ın söylemlerine ve Milli Görüş’e aykırı düşüncelerini her ortamda paylaşan bu kişiye tepki koyulması şart. Teşkilatlara büyük görev düşüyor. Hamas’ı terör örgütü olarak gören bir adamın Yeniden Refah Partisi’nde ne işi var. Buna müsaade edilmemesi gerekir.”

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Yorumlar

güzel ittifak

bizde bu adamı bizim ittifaktan sanıyorduk, meğer bu adam gizli bir zillet seviciymiş. hadi fatih bey yap gereğini

sos

Fetocu oldugu icin boyle..
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