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Yerel "Terzi yamağını" polis havalimanından aldı
Yerel

"Terzi yamağını" polis havalimanından aldı

Hakkında yakalama kararı bulunan "terzi yamağı" Barbaros Şansal, İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2023-02-02 16:03:00 - 2023-02-02 16:20:47
"Terzi yamağını" polis havalimanından aldı

Alınan bilgiye göre, KKTC'den hava yoluyla Türkiye'ye gelen Şansal'ın, İstanbul Havalimanı'ındaki işlemleri sırasında hakkında yakalama kararı olduğu belirlendi.

İstanbul 20. Asliye Ceza Mahkemesince "devletin askeri ve emniyet teşkilatını alenen aşağılama" suçundan hakkında yakalama kararı verildiği gerekçesiyle gözaltına alınan Şansal, polis merkezine götürüldü.

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