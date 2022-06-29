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Yerel Ters yöne girince karşıdan gelen otomobille çarpıştı
Yerel

Ters yöne girince karşıdan gelen otomobille çarpıştı

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde ters yöne giren otomobil, karşı istikametten gelen bir başka otomobille çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-06-29 03:56:00 -
Ters yöne girince karşıdan gelen otomobille çarpıştı

Kaza, Dilovası Organize Sanayi Bölgesi Fırat Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ters yönde seyir halinde olan U.Y. idaresindeki 34 CIA 175 plakalı otomobil, karşı istikamette seyir halinde olan S.Z. yönetimindeki 67 TV 156 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobil sürücüleri ve S.Z.’nin kullandığı araçta yolcu olarak bulunan Y.B. yaralandı. Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından yaralılardan Y.B. ve U.Y. sedyeyle ambulansa alınarak tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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