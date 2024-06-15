Ters köşe eden cevap! Torreira en çok beğendiği Fenerbahçeli'yi açıkladı

YouTuber Burak Güngör, Galatasaray'ın Uruguaylu yıldızı Lucas Torreira'nın evine konuk oldu ve bir video yayınladı.

Merak edilen soruları soran Güngör, Torreira'ya sorduğu bir soru ile sosyal medyada gündem oldu.

FENERBAHÇE'DEN BEĞENDİĞİ FUTBOLCUYU AÇIKLADI

Burak Güngör, Torreira'ya 'Türkiye'de Galatasaray dışında en beğendiğin futbolcu kim?' sorusunu sordu.

Torreira ise bu soruyu 'Kim diyebilirim. Gerçekten büyük oyuncular. Şu anda özellikle birini söylemek benim için zor. Normalde her hafta sonu harika takımlarla karşılaşıyoruz. Size özellikle birini söyleyemem ama Arda Güler...

'Fenerbahçe'den İsmail Yüksek'i beğeniyorum.'' şeklinde yanıtladı.

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