  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Ters köşe eden cevap! Torreira en çok beğendiği Fenerbahçeli'yi açıkladı
Spor

Ters köşe eden cevap! Torreira en çok beğendiği Fenerbahçeli'yi açıkladı

Yeniakit Publisher
2024-06-15 16:33:25 - 2024-06-15 16:33:25
Ters köşe eden cevap! Torreira en çok beğendiği Fenerbahçeli'yi açıkladı

Galatasaray'ın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira, Fenerbahçe'den beğendiği futbolcuyu açıkladı.

YouTuber Burak Güngör, Galatasaray'ın Uruguaylu yıldızı Lucas Torreira'nın evine konuk oldu ve bir video yayınladı.

Merak edilen soruları soran Güngör, Torreira'ya sorduğu bir soru ile sosyal medyada gündem oldu.

FENERBAHÇE'DEN BEĞENDİĞİ FUTBOLCUYU AÇIKLADI

Burak Güngör, Torreira'ya 'Türkiye'de Galatasaray dışında en beğendiğin futbolcu kim?' sorusunu sordu.

Torreira ise bu soruyu 'Kim diyebilirim. Gerçekten büyük oyuncular. Şu anda özellikle birini söylemek benim için zor. Normalde her hafta sonu harika takımlarla karşılaşıyoruz. Size özellikle birini söyleyemem ama Arda Güler...

'Fenerbahçe'den İsmail Yüksek'i beğeniyorum.'' şeklinde yanıtladı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Birinciliği için hazırlanıyorlardı: Galatasaray'da Lucas Torreira'dan milli takım tepkisi!
Birinciliği için hazırlanıyorlardı: Galatasaray'da Lucas Torreira'dan milli takım tepkisi!

Spor

Birinciliği için hazırlanıyorlardı: Galatasaray'da Lucas Torreira'dan milli takım tepkisi!

Galatasaray'da Torreira depremi! Dava kaybedildi
Galatasaray'da Torreira depremi! Dava kaybedildi

Spor

Galatasaray'da Torreira depremi! Dava kaybedildi

Lucas Torreira ayrılıyor mu? Galatasaray için son noktayı koydu
Lucas Torreira ayrılıyor mu? Galatasaray için son noktayı koydu

Spor

Lucas Torreira ayrılıyor mu? Galatasaray için son noktayı koydu

Torreira'ya yol göründü! Fofana, Ndidi derken Galatasaray'ın orta sahası geçilmez olacak
Torreira'ya yol göründü! Fofana, Ndidi derken Galatasaray'ın orta sahası geçilmez olacak

Spor

Torreira'ya yol göründü! Fofana, Ndidi derken Galatasaray'ın orta sahası geçilmez olacak

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23