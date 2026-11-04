  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İşte o detay: Ömer Sarıgül hala Galatasaray'ın yönetim kurulu üyesi mi? Taraftarlar şaşkın! İzmir’de denizden kadın cesedi çıkarıldı: Kimliği henüz belirlenemedi Kan grubu teorisi yıkıldı! Sivrisineklerin hedefindeki asıl insanlar belli oldu ASELSAN'dan tarihi haber geldi Bakan Yumaklı’dan DSİ’ye yeni yatırım açıklaması: İş makinesi sayısı 734'e yükseldi Yapay zeka belirledi: Galatasaray için Şampiyonlar Ligi bombası az önce patladı! Bir hafta sonra düğünü var: Aydın'da feci kazada hayatını kaybetti! Türkiye'de ahlaksız kadınlar gözaltına alındı: Rusya apar topar harekete geçti Bu sözler gündem oldu yine sosyal medyada: Emre Belözoğlu'nu zor durumda bıraktı! Aziz Yıldırım çok kızacak
Dünya
5
Yeniakit Publisher
Kanadalılar sütü şişede değil poşette satıyorlar: Görenleri şaşırtıyor! işte sebebi

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Selma Savcı Giriş Tarihi:

Kanadalılar sütü şişede değil poşette satıyorlar: Görenleri şaşırtıyor! işte sebebi

Kanada'da market raflarında süt, şişe veya karton kutu yerine plastik poşetlerde satılıyor. Özellikle Ontario eyaletinde yaygın bulunan bu alışkanlığın geçmişi 1970'li yıllara dayanıyor. İşte dikkat çeken sebebi

#1
Foto - Kanadalılar sütü şişede değil poşette satıyorlar: Görenleri şaşırtıyor! işte sebebi

Kanada'ya giden turistlerin dikkatini çeken alışkanlıklardan biri de sütlerin plastik poşetlerde satılması.

#2
Foto - Kanadalılar sütü şişede değil poşette satıyorlar: Görenleri şaşırtıyor! işte sebebi

Ülkenin bazı bölgelerinde yıllardır kullanılan bu ambalaj yöntemi, özellikle Ontario'da günlük yaşamın bir parçası haline geldi. 2021 yılında paylaşılan verilere göre eyalette satılan sütlerin en az yüzde 75'i poşetli ambalajlardan oluşuyordu.

#3
Foto - Kanadalılar sütü şişede değil poşette satıyorlar: Görenleri şaşırtıyor! işte sebebi

Sütün poşette satılmasının nedeni belli oldu Kanada'da poşet süt kullanımının yaygınlaşması, ülkenin 1970'li yıllarda metrik sisteme geçişiyle başladı. O dönemde sütler çoğunlukla cam şişelerde satılıyordu. Ancak şişelerin ağır olması, kolay kırılması ve taşıma maliyetlerini artırması alternatif ambalaj arayışını hızlandırdı. Sıvı ürünlerin litre üzerinden satılmaya başlanmasıyla plastik bidon ve karton kutu üreticilerinin makinelerini değiştirmesi gerekiyordu. Plastik poşet dolum sistemleri ise küçük ayarlamalarla yeni ölçülere uyarlanabiliyordu. Daha düşük maliyetli olan bu yöntem kısa sürede benimsendi. Ontario'da 1978 yılında dört litrelik süt paketleri standart hale geldi.

#4
Foto - Kanadalılar sütü şişede değil poşette satıyorlar: Görenleri şaşırtıyor! işte sebebi

Poşet süt nasıl kullanılıyor? Kanada'da satılan dört litrelik süt paketlerinin içinde üç ayrı plastik poşet bulunuyor. Sütü kullanmak isteyenler poşetlerden birini özel bir sürahiye yerleştiriyor. Ardından poşetin üst köşesini makasla keserek sütü döküyor. Bazı kullanıcılar, sütün daha rahat akması için poşetin diğer köşesine de küçük bir delik açıyor. Açılan poşet yeniden kapatılamadığı için sütün kısa sürede tüketilmesi gerekiyor. toprağın içi kemiklerle dolu çıktı: Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde bulunan kiremit parçalarının altında kemik kalıntılarına rastladı. Roma dönemine ait olabileceği belirtilen kalıntılar, incelenmek üzere müzeye götürüldü. Hafriyat işiyle uğraşan Erol Tandoğan, iki gün önce Acısu Mahallesi Reşit Bey Caddesi’ndeki komşusunun bahçesinden saksılara doldurmak için toprak almaya başladı. Çalışma sırasında toprak altından çıkan kiremit parçasını inceleyen Tandoğan, altında kemik parçaları olduğunu fark etti. Durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildiren Tandoğan’ın ihbarı üzerine bölgeye polis ve arkeoloji ekipleri sevk edildi. Roma İmparatorluğu dönemine ait olabileceği değerlendirilen kiremit örtülü alandaki parçalardan, arkeologlar ve güvenlik önlemleri eşliğinde numuneler alındı. Ekiplerce çıkarılan parçalar, incelenmek üzere Kocaeli Müze Müdürlüğüne götürüldü. Bölgede güvenlik önlemi alındığı ve ekiplerin çalışma yaptığı öğrenildi. Mahallede 53 yıldır ikamet ettiğini belirten Erol Tandoğan, karşılaştığı kalıntıları görünce yetkililere haber verdiğini söyledi. Daha önce aynı bölgede çalışma yaptığını ancak herhangi bir tarihi kalıntıya rastlamadığını anlatan Tandoğan, şunları kaydetti: "Ben hafriyat işleriyle uğraşırım. Burada yine 3 yıl önce hafriyat çalışması yapmıştık. İki gün önce de buradan saksılara toprak almak için çalışmaya başladık. Kazarken kiremit parçası çıktı. Yerinden sökemedik, kırmak zorunda kaldık. Kırınca alttan kemik parçasını gördük. Akabinde hemen 112’yi aradık. Köyümüzün muhtarını aradık. Ekipler olay yerine geldi. Bölgeye arkeoloji ekipleri de geldi. Mezar olabileceğini söylediler. Burası 24 saat polis gözetiminde kaldı. Sabah saatlerinde de ilgili ekipler burada kazı yaptı. Çıkan nedir bilmiyoruz, onları aldılar, poşetleyip götürdüler." Tandoğan, daha önceki hafriyat çalışmalarında benzer bir durumla karşılaşmadığını belirterek, "Ben 3 yıl önce burada hafriyat yaptığımda da böyle bir şeyle karşılaşmamıştık. Burası bildiğin bir dağ gibiydi. Tarihi kalıntıyla, bir kiremit parçasıyla veya tarihi kalıntıyı anlatacak bir şeyle karşılaşmadık" ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Özgür Özel izah edemedi! Para yağmuruna tek cümlelik savunma
Gündem

Özgür Özel izah edemedi! Para yağmuruna tek cümlelik savunma

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM Grup Toplantısında Mustafa Sarıgül'ün tutuklanan oğlu Emir Sarıgül'ün babası tarafından..
Altaylı arkadaşını yazdı, Ahmet şık hemen iftirayı bastı, duvara tosladı
Gündem

Altaylı arkadaşını yazdı, Ahmet şık hemen iftirayı bastı, duvara tosladı

Gazeteci Fatih Altaylı’nın köşesinde gündeme getirdiği ve TFF üyesi bir hukukçunun Tera Yatırım üzerinden batık bir şirketi halka arz etme v..
Galatasaray’dan Şampiyonlar Ligi’nde gövde gösterisi
Spor

Galatasaray’dan Şampiyonlar Ligi’nde gövde gösterisi

Galatasaray, UEFA Şampyonlar Ligi'nin 4. haftasında kendi sahasında Stuttgart ile karşı karşıya geldi. Galatasaray yoluna 3 puanı alarak dev..
Avrupa semalarında peş peşe acil durum ilan edildi! Dört ülkede çok sayıda uçak bomba ihbarlarıyla alarma geçti!
Avrupa

Avrupa semalarında peş peşe acil durum ilan edildi! Dört ülkede çok sayıda uçak bomba ihbarlarıyla alarma geçti!

Polonya, İspanya, Bulgaristan ve İtalya'da yolcu uçaklarını hedef alan art arda bomba ihbarları Avrupa hava sahasını felç etti ve havalimanl..
Erdoğan’ı devirmek isteyen muhafazakârlar buna ne diyecek? Sözcü’den ‘Cuma namazı’ ahlaksızlığı
Gündem

Erdoğan’ı devirmek isteyen muhafazakârlar buna ne diyecek? Sözcü’den ‘Cuma namazı’ ahlaksızlığı

Akit TV ekranlarında yayınlanan "Manşetlerin Dili" programında gündemi sarsan açıklamalarda bulunan usta gazeteci-yazar Ali Karahasanoğlu, S..
Özgür Özel: 86 milyon gibi gurur duyuyoruz! Cumhurbaşkanına teşekkür edeceğim!
Siyaset

Özgür Özel: 86 milyon gibi gurur duyuyoruz! Cumhurbaşkanına teşekkür edeceğim!

Partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşan Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, yerli ve milli savaş uçağı KAAN ile üretilen İHA ve SİHA’la..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23