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İzmir’de denizden kadın cesedi çıkarıldı: Kimliği henüz belirlenemedi

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IHA Giriş Tarihi:

İzmir’de denizden kadın cesedi çıkarıldı: Kimliği henüz belirlenemedi

İzmir’in Bayraklı ilçesinde denizden çıkarılan kimliği belirsiz 30 yaşlarında kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

#1
Foto - İzmir’de denizden kadın cesedi çıkarıldı: Kimliği henüz belirlenemedi

Bugün öğle saatlerinde Bayraklı'da denizde hareketsiz halde bir kişinin bulunduğunu fark eden çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, Sahil Güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi.

#2
Foto - İzmir’de denizden kadın cesedi çıkarıldı: Kimliği henüz belirlenemedi

Olay yerine gelen polis ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekiplerin titiz çalışmasıyla denizden karaya çıkarılan kadının sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde yaşamını yitirdiği belirlendi.

#3
Foto - İzmir’de denizden kadın cesedi çıkarıldı: Kimliği henüz belirlenemedi

Olay yeri inceleme ekipleri bölgeyi güvenlik çemberine alarak, şerit çekti.

#4
Foto - İzmir’de denizden kadın cesedi çıkarıldı: Kimliği henüz belirlenemedi

Cumhuriyet savcısının olay yerinde ve ceset üzerinde yaptığı ilk incelemelerin ardından üzerinde herhangi bir kimlik belgesine rastlanmayan ve 30 yaşlarında olduğu tahmin edilen kadının cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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