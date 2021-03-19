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Gündem Terörün partisi olmaz Yargıtay Başsavcılığı’nın HDP’nin kapatılması için açtığı dâvâya her kesimden destek yağdı
Gündem

Terörün partisi olmaz Yargıtay Başsavcılığı’nın HDP’nin kapatılması için açtığı dâvâya her kesimden destek yağdı

Kandil’deki terör baronlarının sesi olan HDP’nin kapatılması için açılan dava sonrası malum kesimler, ‘Parti kapatmak çağ dışı’, ‘Siyasetin önü kesiliyor’ gibi söylemlerle toplum mühendisliğine soyunurken, sağduyulu Türk halkı atılan adıma tam destek verdi.

Yeniakit Publisher
2021-03-19 09:04:00 -
Terörün partisi olmaz Yargıtay Başsavcılığı’nın HDP’nin kapatılması için açtığı dâvâya her kesimden destek yağdı

PKK’nın siyasi tetikçisi HDP’nin kapatılması için Anayasa Mahkemesi’ne başvurulması sonrası ‘siyasi partiler kapatılamaz’ yaygarası koparanlar, büyük bir ikiyüzlülüğe imza atıyor. Dünyanın hiçbir yerinde terör örgütlerine aleni destek veren herhangi bir yapılanma, siyaseten yaşama hakkı bulamazken, PKK’nın politik tetikçisi HDP’nin yasal sınırlar içinde hareket eden bir parti gibi gösterilmesi çabası maşeri vicdanı yaralıyor...

HDP bir terör yuvasıdır

Davaya ilişkin konuşan Hukukçu Yakup Alar, şu değerlendirmede bulundu: “Demokrasilerde terör örgütlerinin partisi olamaz. Teröristin demokratik hakkı da olamaz. HDP’nin kurulduğundan bugüne kadar PKK ile organik bağları olduğu inkar edilemez bir gerçektir. HDP’nin üst düzey yöneticileri ve sözcüleri, açıklamaları ve faaliyetleriyle PKK’nın siyasi kanadı olduklarını kanıtlamıştır. Siyasi partilerin hiçbir hakkı sınırsız değildir. Dünyanın en demokratik ülkesinde bile terörle bağı olan, şiddete çağrı yapan ve terörü ve yöntemlerini öven partiler kapatılmaktadır. Ülkenin bağımsızlığına ve toprak bütünlüğüne aykırı program ve bu programı siyasi faaliyet olarak sunan partilerin söylemleri, ifade ve örgütlenme özgürlüğü olarak görülmemektedir. HDP, Türkiye’deki tüm siyasi partiler açısından rekabet edilmesi gereken bir rakip siyasi parti değil, ülkenin bütünlüğü ve bekâsı için mücadele etmekle yükümlü oldukları bir terör unsurudur.”

Oy verenlere ihanet ettiler

Hukukçu Ferhat Çakır da, “Sırf, terörü kınamadıkları için AİHM’nin verdiği emsal nitelikte bir karar var. Hukuken kapatılmasında geç bile kalınmıştır. Bunların PKK’nın partisi olduğunu herkes biliyor. PKK’nın insan kaynakları gibi çalışıyor HDP. Kravatlı teröriste HDP’li vekil diyoruz. HDP, kendisine verilen oyları teröre tahvil etmiştir. Zaten siyaseten de kendisine oy veren vatandaşlarımızın nezdinde bitme noktasına gelmiştir. HDP, siyaseten neyin çözümünü istediler de karşı çıkıldı. Okul yapmaya gelenlere sıktılar, bölgeyi geliştirmek isteyenleri öldürdüler. Dolayısıyla tek savundukları, hizmet ettikleri çözümsüzlük ve kaos.”


Yeni Akit Gazetesi
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