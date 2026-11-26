Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye sürecinde 467 milletvekilinin oyuyla kabul edilen Millî Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun'un 7'nci maddesinin beşinci fıkrası uyarınca kurulacak İzleme Komisyonu'nda görevlendirilecek milletvekilleri için AK Parti, Yeni Parti, DEM Parti, MHP, CHP, İYİ Parti ve Yeni Yol Partisi grup başkanlıklarına bir yazı gönderdi. Partiler, üye verip vermeyeceklerini, vereceklerse isimleri 30 Kasım tarihine kadar Meclis Başkanlığı'na bildirecek.

İzleme Komisyonu toplam 19 üyeden oluşacak. Üye dağılımı ise 9 AK Parti, 3 Yeni Parti, 2 DEM Parti, 2 MHP, 1 CHP, 1 İYİ Parti ve 1 Yeni Yol şeklinde olacak.

MHP ve CHP'nin İzleme Komisyonu üyeleri ise belli oldu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP Grubu adına Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ile Sakarya Milletvekili Muhammed Levent Bülbül'ü İzleme Komisyonu için görevlendirdi.

CHP Sözcüsü Müslim Sarı ise CHP adına Kars Milletvekili İnan Akgün Alp'in üye olarak yer alacağını açıkladı.

Yeni Parti Grup Başkanvekili Murat Emir ise "Biz İzleme Komisyonu'na Yeni Parti olarak üye vermeyeceğiz, katılmayacağız" diye konuştu.