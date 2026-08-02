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Spor Dzeko kararını verdi: İşte yeni takımı
Spor

Dzeko kararını verdi: İşte yeni takımı

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Dzeko kararını verdi: İşte yeni takımı

Geçtiğimiz sezonun devre arasında transfer olduğu Schalke 04 ile başarılı bir dönem geçiren tecrübeli santrfor Edin Dzeko, Alman ekibiyle 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı. Sağlık kontrollerinden geçmek üzere Almanya'ya giden Boşnak yıldız, kariyerini Bundesliga'da sürdürmeye devam edecek.

Geçtiğimiz sezonu Schalke'de tamamlayan Edin Dzeko'nun kariyerini Almanya'da sürdürecek. Deneyimli forvet, sağlık kontrollerinden geçmek için Almanya'ya gitti.

40 yaşındaki Edin Dzeko, yeniden Almanya Bundesliga'da forma giyecek...

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Schalke'ye transfer olan tecrübeli golcü, kulübüyle yeniden anlaşmaya vardı.

40 YAŞINDA, 1 YIL DAHA SCHALKE'DE!

Transfer işlemlerini tamamlamak için Almanya'ya giden Dzeko, bugün sağlık kontrollerinden geçecek ve salı günü antrenmanlara katılacak.

Schalke ile Dzeko arasındaki sözleşme görüşmelerinin beklenenden uzun sürdüğü ancak 900 bin euro garanti ücret ve bonuslar karşılığında 1 yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi.

Yıllık ücretin toplamda 1.3 milyon euroya ulaşabileceği belirtildi.

GEÇEN SEZON 11 MAÇTA 9 GOL KATKISI YAPTI

Geçtiğimiz sezonun ilk bölümünde Fiorentina forması giyen tecrübeli golcü, ara transfer döneminde Schalke'ye katılmıştı.

Dzeko, Alman ekibinde çıktığı 11 maçta 6 gol atarken 3 de asist yaparak 9 gole doğrudan katkı sağladı.

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