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Teröristlerin yol haritası sızdırıldı

ABD'nin Suriye'den çekilme kararının ardından Şam ile pazarlıklara başlayan terör örgütü YPG'nin müzakereler için sunduğu yol haritası ortaya çıktı. Yol haritasında, DSG'nin Suriye ordusuna katılıp sınırları koruması, merkezi parlamentoda temsil edilmesi gibi başlıklar yer alıyor.

20 Ocak 2019 Pazar 20:55
Teröristlerin yol haritası sızdırıldı

Terör örgütü DSG'nin, ABD'nin çekilme kararı sonrası Şam yönetimi ile müzakere için hazırladığı belirtilen yol haritası sızdırıldı. Kürt ve Arap basınındaki haberlere göre, 10 maddelik planda üniter bir devlet şemsiyesi altında özerklik, DSG'nin Suriye ordusuna katılıp sınırları koruması, merkezi parlamentoda temsil ve anadilde eğitim başlıkları yer alıyor.

DSG'nin ABD’nin çekilme kararı ve Türkiye’nin Fırat’ın doğusuna harekât planı sonrasında Beşer Esed yönetimi ile uzlaşma için hazırladığı yol haritasının ayrıntıları sızdırıldı. 10 maddelik yol haritasında Suriye hükümeti ile müzakerelerde ele alınacak konu başlıkları ve ortaya konuşan talepler sıralanıyor. Yol haritasında terör örgütü DSG birleşik bir Suriye içinde özerkliği sürdürmesi talep ediliyor. Demokratik Suriye Güçleri’nin (DSG) ise Suriye ordusuna katılması öneriliyor.

Şam'da temsil, adil kaynak paylaşımı, anadilinde eğitim

ANHA ve Suudi gazetesi Şark ül Evsat’ın yayımladığı yol haritasında öne çıkan öneriler şöyle:

Suriye topraklarının birliği,

Suriye’de demokratik bir cumhuriyet kurulması ve özerk bir Kürt bölgesinin bu sistemin parçası olması,

Özerk yönetimin Şam’daki parlamentoda temsil edilmesi,

Bu yönetimin Suriye devletinin bayrağının yanında dalgalandıracağı bir bayrağının olması,

Özerk yönetimin diplomatik ilişkilerinin Suriye halkının ve anayasasının çıkarları ile çelişmemesi, Şam’ın dış politikasının tanınması,

Suriye ordusunun tanınması, SDG’nin Suriye ordusuna katılıp sınırları korumakla görevlendirilmesi,

Özerk yönetimdeki iç güvenlik birimlerinin Suriye anayasası ile çelişmeyecek bir şekilde yerel konseylere bağlı olarak çalışması,

Arapça’nın Suriye’nin tamamının resmi dili olduğunun kabul edilmesi ve anadili eğitiminin özerk bölgede eğitimin temelini oluşturması,

Özerk bölgede tarih, kültür ve edebiyat gibi derslerde eğitim yerel dillerde yapılması,

Suriye’nin kaynaklarının bölgelere adil biçimde dağıtılması.

Neler yaşanmıştı?

ABD Başkanı Donald Trump’ın çekilme kararını açıklamasından kısa süre sonra teröristler Rusya’ya bir heyet göndermiş, YPG komutanı Sipan Hemo’nun da Şam’la olası müzakereler için Moskova’ya bir yol haritası sunduğu belirtilmişti. Taraflar arasında müzakere başlatıldığına dair haberlere Rusya ve Şam’dan doğrulama gelmiş ancak konu başlıkları hakkında ayrıntı verilmemişti.

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Haber Tarihi: 20 Ocak 2019 Pazar 20:55
  1. ABD
  2. esed
  3. ypg
  4. dsg

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