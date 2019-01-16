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Teröristlerin ayarları bozuldu: Türkiye'ye yardımcı olacağız

ABD'nin Suriye konusundaki çelişkili açıklamalarından güç alan terör örgütü YPG, Suriye ile yapılan görüşmelere son vermişti. Terör örgütü YPG'ye bağlı DSG, yeni bir açıklama yaparak "Türkiye ile anlaşmak istiyoruz" dedi.

16 Ocak 2019 Çarşamba 19:14
Teröristlerin ayarları bozuldu: Türkiye'ye yardımcı olacağız

ABD'nin desteklediği ve terör örgütü YPG'nin başını çektiği Demokratik Suriye Güçleri (DSG), Başkan Donald Trump'ın Türkiye'ye Suriye sınırında güvenli bölge kurma teklifinin hayata geçmesine yardımcı olacağını duyurdu.

DSG, Türkiye-Suriye sınırında güvenli bölge oluşturulmasına yardım etmeye hazır olduğunu belirtti.

Ayarları bozuldu

Terör örgütü YPG geri adım atmaya devam ediyor. ABD'nin çekilme kararı sonrası tutuşan teröristler Fransa, Suriye ve sayısız ülkeden yardım istedi. ABD'nin çelişkili açıklamaları sonrası Suriye ile oturulan masadan kalkan teröristler şimdi de Türkiye'ye yanaşmaya başladı.

"Anlaşmayı umuyoruz"

Açıklamasında "Türkiye ile Suriye sınırında istikrarı sağlayacak anlaşma ve çözümlere ulaşmayı umuyoruz" ifadesini kullanan DSG, Trump'ın sözünü ettiği güvenli bölgenin kurulmasına yardımcı olmak için 'uluslararası garantiler verilmesi' ve Suriye'nin kuzeyi ile doğusuna 'yabancı müdahele olmaması' şartlarını sıraladı.

Trump'tan yıkmak ve kurmak

Trump'ın karışık mesajlar verdiği Twitter paylaşımları ve telefon görüşmelerinde gündeme getirdiği 'Suriye’nin kuzeyinde 32 kilometrelik güvenli bölge kurulması' teklifi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından benimsenmişti. Ancak Erdoğan DSG'nin omurgasını oluşturan YPG ile her türlü işbirliğini reddederken örgütü çukurlara gömmekten söz ediyor.

Trump 13 Ocak'taki paylaşımlarında "Suriye'den vakti çoktan gelip de geçen çekilmeye başlıyoruz… DAEŞ Tekrar toparlanırsa yakınlardaki üslerden tekrar saldıracağız" derken "YPG'ye saldırırlarsa Türkiye’yi ekonomik olarak mahvederiz. 20 millik (32 km) güvenli bölge kuracağız. Aynı şekilde Kürtlerin de Türkiye'yi provoke etmesini istemiyoruz" diye eklemişti.

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Haber Tarihi: 16 Ocak 2019 Çarşamba 19:14
  1. ABD
  2. Suriye
  3. YPG

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