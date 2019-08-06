Teröristleri korku sardı: Türkiye'yi durduracak tek ülke onlar

Terör örgütü YPG’nin şemsiyesi altında kurulan Suriye Demokratik Güçleri (DSG) Komutanı Mazlum Kobani, 'Türkiye’yi ancak ABD durdurabilir” dedi.

VOA Türkçe'ye konuşan DSG Komutanı Mazlum Kobani, “Türkiye'nin tavrını etkileyebilecek ve bize yönelik tehditlerine son verebilecek tek gücün Amerika olduğuna inanıyoruz” dedi.

Türkiye ve ana omurgasını terör örgütü YPG'nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasında sınır hattında gerilim yükselirken, Amerika odağın IŞİD'in kalıntılarıyla mücadelede kalmasını sağlamak için arabulucu rolünü üstlenmeyi amaçlıyor.

VOA'ye konuşan SDG komutanı Mazlum Kobani (Abdi), Amerika'nın gerilimin tırmanmasını önlemekte önemli rol üstlenmesini umduklarını belirtti.

Mazlum Kobani, “Türkiye'nin tavrını etkileyebilecek ve bize yönelik tehditlerine son verebilecek tek gücün Amerika olduğuna inanıyoruz” dedi.

SDG Komutanı Mazlum Kobani , “Amerika NATO ittifakının lideri. NATO çerçevesinde Türkiye üzerinde etkisi var. Aynı zamanda DAEŞ karşıtı koalisyon aracılığıyla da SDG ile güçlü ilişkileri bulunuyor. Savaşı önleyebilecek ve tüm tarafları bir araya getirebilecek tek güç Amerika” şeklinde konuştu.

Kürt unsurların çoğunlukta olduğu Suriye Demokratik Güçleri IŞİD'le mücadelede Washington'un önde gelen ortaklarından.

Türkiye haftalardır Suriye sınırına, kendisinin terörist olarak gördüğü Amerika destekli SDG'ye yönelik olası bir operasyon için hazırlık mahiyetinde sevkiyat yapıyor.

Türkiye ana omurgasını YPG'nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri'ni Türkiye'de otuz yıldır TSK ile çatışan ve merkezi Türkiye'de bulunan PKK'nın uzantısı olarak görüyor. PKK hem ABD hem de AB'nin terör örgütü listesinde yer alıyor.

Amerika aynı zamanda Suriye'de IŞİD üyelerine karşı mücadelede önemli rol üstlenen Kürt güçlerinin denetiminde bulunan bölgelerde askeri varlık gösteriyor.

ABD Savunma Bakanlığı yetkililerine göre Suriye'de yaklaşık 2 bin ABD askeri bulunuyor. Ancak Başkan Donald Trump bu sayının 400'e düşürülmesini istiyor.

Mazlum Kobani ,Türkiye'nin olası operasyonuna atıfta bulunarak “DAEŞ bu müdahaleden yararlanacak. Aslında DAEŞ şu anda da son dönemde kurtardığımız bölgelere yönelik saldırılarını arttırarak Türkiye'nin tehditlerinden faydalanıyor” şeklinde konuştu.

Mazlum Kobani, “Türkiye ile savaş çıkması halinde güçlerimizin Türkiye sınırında savunma hattına geçmek amacıyla bu bölgelerden çekilmekten başka seçeneği olmayacak” dedi.

VOA'ye konuşan Mazlum Kobani, “Önceliğimiz kendimizi Türkiye'den korumak. Bu, elbette DAEŞ'ten kurtarılan bölgelerde askeri ve güvenlik açığı yaratacak. Ve DAEŞ'e belirli bölgelerde yeniden ortaya çıkma ve hilafetini bir kez daha ilan etme imkanı verecek” diye konuştu.

Erdoğan duyurmuştu

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Pazar günü yaptığı açıklamada Suriye'nin kuzeyinde SDG'nin denetimindeki bölgede Fırat'ın doğusuna bir kez daha operasyon tehdidinde bulundu.

Erdoğan “Afrin, Cerablus ve El Bab'a girdik. Şimdi de Fırat'ın doğusuna gireceğiz. Bunu Rusya ve ABD ile paylaştık. Taciz devam ettiği sürece sessiz kalamayız” ifadelerini kullandı.

Mazlum Kobani ise Suriye Demokratik Güçleri'nin, Suriye'nin kuzeyinde Türkiye'nin tam teşeküllü bir askeri varlık göstermesine izin vermeyeceğini söyledi. “Türkiye'nin bölgemizde varlığını ancak uluslararası bir güç çerçevesinde ve Kürt halkına tehdit olmayacak şekilde kabul edebiliriz” dedi.

ABD'bnin rolü

Başkan Trump'ın geçtiğimiz yıl Suriye'den planlı ve koordineli bir şekilde askerlerin çekileceğini açıklamasının ardından, Washington ve Ankara sınırın Suriye tarafında güvenli bölge oluşturulmasına karar verdi. Ancak iki taraf arasında bu konuda yürütülen görüşmeler, Türkiye'nin planlanan güvenli bölgeden Kürt savaşçıların çıkarılması talebi sebebiyle tıkanmış durumda.

Türkiye ve Suriye Demokratik Güçleri arasında olası bir çatışmayı engellemek amacıyla Amerika'nın Suriye özel temsilcisi James Jeffrey son dönemde Türk yetkililerle temaslarda bulundu.

SDG Komutanı Mazlum Abdi, “Amerika şu ana kadar savaşı henüz engelleyebilmiş değil. Olumlu bakıyoruz ancak henüz nihai bir anlaşma olmadı. Görüşmeler devam ediyor ve biz de bu görüşmelerin parçasıyız” şeklinde konuştu. Mazlum Kobani, “Jeffrey'nin tüm çabalarını destekleyeceğiz. Bu çabaları desteklemek için çok esneklik gösterdik” dedi.