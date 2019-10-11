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Teröristlerden alçak tuzak! Akçakale'ye roketi bakın nereden atmışlar

Gazeteci Abdulkadir Selvi, Suriye'den Akçakale'ye atılarak sivil vatandaşlarımızın şehit edildiği saldırıya ilişkin çarpıcı bir detayı bugünkü yazısında ele aldı. Selvi, Akçakale'ye atılan havan mermilerinin Hıristiyanların kiliselerinin dibinden ve yine Hıristiyanlara ait okulun bahçesinden atıldığını söyledi.

11 Ekim 2019 Cuma 12:24
Teröristlerden alçak tuzak! Akçakale'ye roketi bakın nereden atmışlar

Suriye'nin kuzeyinde yürütülen 'Barış Pınarı Harekatı'nda, Tel Abyad'dan teröristlerce Akçakale'ye çok sayıda roket ve havan mermisi atıldı. Olayda biri 9 aylık bebek iki sivil ölürken, çok sayıda vatandaş yaralandı.

Saldırıya ilişkin çarpıcı bir detayı Abdulkadir Selvi, "PKK'nın Hıristiyan tuzağı" başlıklı köşesinde paylaştı.

Terör örgütünün Akçakale'yi hedef alan saldırısında Hıristiyan kartını kullanarak Batı kamuoyunu aleyhimize geçirmek için Türkiye’yi tuzağa düşürmeye çalıştığını belirten Selvi, şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye Hıristiyanların mabetlerini hedef alıyor” propagandası yapılacaktı

"Havan toplarının izlerini takip eden güvenlik birimlerimiz bunların terör örgütünün mevzilerinden değil, yerleşim yerlerinin içinden atıldığını tespit etti. Havan mermilerinin izlerinin takip edilmesi üzerine atışın Tel Abyad’daki Hıristiyanların yaşadığı alanlardan yapıldığı tespit edildi. Havanların özelikle Hıristiyanların kiliselerinin, konutlarının, hastanelerinin duvarının dibinden ve yine Hıristiyanlara ait okulun bahçesinden atıldığı belirlendi.

Araçların bölgeyi terk etmesi beklendi sonra imha edildi

Havanların mobil araçlardan atıldığı tespit edildi ancak anında vurulmadı. Terör örgütünün Batı kamuoyunda “Türkiye Hıristiyanların mabetlerini hedef alıyor” propagandası yapmasına fırsat vermemek için araçların bölgeyi terk etmesi beklendi. Hıristiyanların bulunduğu mahallin dışına çıktığı tespit edildiği anda ise vurularak imha edildi."

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Haber Tarihi: 11 Ekim 2019 Cuma 12:24
  1. Barış Pınarı Harekatı
  2. Akçakale

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