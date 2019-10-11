Teröristler yine sivillere saldırdı! Şehitlerimiz var
Teröristler Suruç'ta sivilleri hedef aldı. Alçak saldırıda 2 kişi şehit oldu.
11 Ekim 2019 Cuma 16:02
Terör örgütü YPG/PKK'nın Suriye'de işgali altındaki bölgelerden Suruç'taki sivillere yönelik havan mermili saldırısında 2 kişi hayatını kaybetti.
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