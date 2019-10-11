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Teröristler yine sivillere saldırdı! Şehitlerimiz var

Teröristler Suruç'ta sivilleri hedef aldı. Alçak saldırıda 2 kişi şehit oldu.

11 Ekim 2019 Cuma 16:02
Teröristler yine sivillere saldırdı! Şehitlerimiz var

Terör örgütü YPG/PKK'nın Suriye'de işgali altındaki bölgelerden Suruç'taki sivillere yönelik havan mermili saldırısında 2 kişi hayatını kaybetti.

Ayrıntılar gelecek...

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Haber Tarihi: 11 Ekim 2019 Cuma 16:02
  1. YPG/PKK
  2. Suruç

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  • TAVSİYECİTAVSİYECİ3 dk önce
    "İnna lillahi ve İnna ileyhi raciun."

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